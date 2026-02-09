Завтра в Киеве будет самый холодный день недели, потом - потепление

В течение суток температура в столице будет от -16° до -8°.

Во вторник, 10 февраля, в Киеве ожидается самый холодный день этой недели, а уже с 11 числа температура начнет повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до -16°, по области - еще ниже. Днем ожидается -10°...-8°. Погода будет сухо и с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер во второй половине дня усилится до 7-12 м/с, что добавит ощущение холода. Атмосферное давление снизится с 750 до 746 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -15°, днем 0°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ривне завтра переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -18°...-6°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -20°, днем -8°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -22°...-10°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -18°, днем -8°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -6°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -18°...-8°.

В Одессе 10 февраля - переменная облачность, температура ночью -13°, днем -2°.

В Херсоне во вторник ночью будет -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -13°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -22°, а днем -10°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -18°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -16°, днем -6°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, -8°...+1°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -13°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -13°, днем -4°.

Вас также могут заинтересовать новости: