Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24

В бригаде рассказали, что члены экипажа были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24.

Об этом сообщила 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон". Подробности трагедии не раскрываются.

"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы – экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом", – говорится в сообщении.

Видео дня

В бригаде отмечают, что члены экипажа были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы.

"Эта потеря является большой болью... Для нас они навеки останутся в небе... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев. Они любили небо и Украину. Вечного полета! Честь!" – добавили в бригаде.

Гибель защитников украинского неба

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания произошла катастрофа с украинским вертолетом Ми-24.

В результате аварии погиб весь экипаж, в частности его командир – Герой Украины Александр Шемет, известный как пилот, совершивший последний авиапрорыв к заблокированному россиянами заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Брат военного Юрий Шемет в комментарии "Суспильному" отмечал, что в тот вечер экипаж получил приказ вылететь для перехвата российских ударных беспилотников Shahed.

Вас также могут заинтересовать новости: