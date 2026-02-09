Плюс 27° в марте и почти без туристов: названа лучшая страна для путешествий в 2026 году

Эта страна привлекает путешественников, которые ищут что-то более глубокое, чем просто пляжный отдых.

Туристам, которые в начале весны ищут теплую погоду и меньше толп, стоит обратить внимание на Перу. Это направление признано одним из лучших мест в мире для путешествий в 2026 году, а март - одним из самых привлекательных месяцев для поездки, пишет Express.

Отмечается, что пока многие популярные курорты в этот период еще остаются прохладными или переполненными туристами, Перу предлагает и теплую погоду, и впечатляющие пляжи, и значительно меньшее количество посетителей.

В марте температура в отдельных регионах страны достигает около +27°C, особенно вдоль северного побережья. По данным туристических экспертов Rough Guides, в таких прибрежных населенных пунктах, как Пунта-Саль, тепло может достигать 25 градусов, а местами и выше. Столица страны Лима также остается теплой - в марте там около +26°C.

В статье объяснили, почему популярность Перу растет. Недавно эксперты Lonely Planet поставили эту страну на первое место в своем списке 25 лучших направлений для путешествий в 2026 году. Среди прочего они высоко оценили ландшафты Перу, его культуру и биоразнообразие.

Специалисты также отметили, что Перу привлекает туристов, которые стремятся получить более глубокий опыт, чем просто пляжный отдых.

Автор пишет, что есть и практическая причина, почему март - удачное время для путешествия. Ведь в это время как раз заканчивается сезон дождей в горах и джунглях, а значит, это один из самых спокойных месяцев для туризма.

По словам экспертов Audley Travel, количество посетителей в марте существенно меньше по сравнению с сухим сезоном, который длится с апреля по октябрь. Это означает меньше толп у главных туристических достопримечательностей, в частности Мачу-Пикчу, более низкие цены на отели и более спокойные города.

Еще один большой плюс, который назван в материале, - разнообразие занятий в Перу. Туристы могут исследовать древние улицы Куско, отправляться в многодневные походы по живописным Андам или путешествовать вглубь амазонских джунглей, где из таких центров, как Икитос, организуют экскурсии для наблюдения за дикой природой и речные путешествия.

Северные пляжи предлагают спокойное море, теплую погоду и значительно меньше людей по сравнению со многими популярными курортами в этот же период года.

Культурная составляющая страны не менее мощная. Путешественники могут посетить традиционные фестивали, попробовать местную кухню, познакомиться с историей коренных народов и побывать в музеях, которые рассказывают историю Перу - от империи инков до современности.

Ранее УНИАН писал о 7 местах, которые стоит посетить в 2026 году, чтобы "насытить свою душу". В списке эксперты предлагали Канадзаву в Японии, Сан-Педро-де-Атакама в Чили, озеро Блед в Словении, Южную Африку, Тофино в Канаде, Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии и итальянскую Матеру.

