Франция передаст Украине новую партию самолетов Mirage

Украина ожидает прибытия новой партии французских многоцелевых истребителей Mirage 2000. Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, это является результатом переговоров Михаила Федорова с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

В частности, министры говорили об усилении украинской авиации и противовоздушной обороны.

"Французская сторона готовится передать Украине самолеты Mirage 2000", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, продолжается работа по поставке Украине рекордного объема управляемых авиационных бомб AASM Hammer, а также по ускорению производства и поставки противоракетных ракет Aster. В сообщении говорится:

"Обсуждается предоставление Украине дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP".

Кроме того, подписано письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции.

Самолеты Mirage для Украины

Как сообщал УНИАН, первая партия таких истребителей прибыла для усиления Воздушных сил ВСУ еще в феврале 2025 года. С марта 2025 года "Миражи" привлекаются к сбитию российских ракет.

Украинские пилоты, обученные управлению самолетами Mirage2000, будут быстро переходить к освоению навыков управления самолетами Rafale, ведь Украина планирует закупить 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года.

