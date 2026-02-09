Украинцы разметают этот кроссовер: названо самое популярное импортированное авто в 2025 году

Самым популярным импортированным автомобилем 2025 года стал электромобиль.

В 2025 году в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает Opendatabot.

Обнародованная цифра на 17% превышает показатели 2024 года. Однако это все еще на треть меньше по сравнению с показателями до начала полномасштабной войны.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение подержанным автомобилям. Отмечается, что более 70% импорта в прошлом году составляли именно машины с пробегом.

Средний возраст ввезенного транспорта за год остался на уровне 9 лет. Для сравнения, в 2021 году средний возраст ввезенных автомобилей составлял 11 лет.

Накануне возвращения налогов на импорт электромобилей, спрос на них был очень высоким – в прошлом году каждый четвертый автомобиль, пересекший границу, был электрическим.

Электромобили даже опередили дизельные автомобили по популярности: 109 309 против 94 014. В то же время лидерами остаются бензиновые автомобили, которых ввезли 195 059.

Среди марок наибольшим спросом пользовался Volkswagen, тогда как среди конкретных моделей лидером импорта стал компактный электрокроссовер Tesla Model Y.

Volkswagen возглавляет рейтинг в 20 областях. Исключений не так много. Среди них Одесская область, где первое место неожиданно занял BMW, а также Черниговская и Донецкая области – с лидерством Renault. В Херсонской области пальму первенства получил мото-бренд Spark.

Если брать во внимание только электромобили, картина становится еще более однозначной – Tesla возглавила рейтинг в 22 регионах страны, уступив конкурентам только в Закарпатской области, где лидирует Volkswagen, и в Сумской, где первенство за китайским BYD.

Отметим также, что почти каждый пятый ввезенный автомобиль был зарегистрирован в столице – всего 80 425 машин. На втором месте оказалась Львовская область с 51 730 транспортными средствами. В пятерку лидеров также вошли Киевская область (28 179 единиц), Днепропетровская область (26 311) и Ровенская область (23 608).

Украинский авторынок – другие новости

Ранее стало известно, что украинские водители не спешат с продажей электромобилей, поскольку при покупке нового авто придется платить 20% НДС. Количество объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине в январе 2026 года составило всего 6,7 тысячи, по сравнению с 11,3 тысячами в марте 2025 года.

Напомним также, что по итогам 2025 года отечественный автопарк увеличился более чем на 110,2 тысячи электромобилей, что вдвое превышает показатель 2024 года. Самыми популярными новыми электромобилями на рынке 2025 года стали Volkswagen ID.Unyx, BYD Song Plus EV и BYD Leopard 3.

