Часть энергоблоков АЭС не работает на полную мощность: в Минэнерго рассказали подробности

В ночь на 9 февраля РФ частично оставила без света три области

Часть энергоблоков АЭС все еще не работают на полную мощность после атаки России в ночь на 7 февраля. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена, - отметил он

По словам первого заместителя министра энергетики, продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему Украины в течение прошлой недели.

"Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС", - сообщил Некрасов.

Он также отметил, что из-за обстрелов энергетики в ночь на 9 февраля без света остались часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", - добавил первый заместитель главы Минэнерго.

Он также напомнил, что 9 февраля по всей стране действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - подытожил Некрасов.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 7 февраля враг осуществил очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом оказались, в частности, Бурштынская и Добротворская ТЭС. Кроме этого, оккупанты атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что в случае продолжения атак РФ рано или поздно "положит" энергосистему Украины. По его словам, чтобы этого не допустить, следует наращивать количество дальнобойных средств поражения и наносить симметричные "удары возмездия" по РФ.

