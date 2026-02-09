РФ начала запускать FPV-дроны с 'Гербер': авиаэксперт объяснил новую тактику врага

Анатолий Храпчинский отметил, что "Гербера" теперь используется как носитель FPV-дронов.

Российские беспилотники "Гербера" запускали FPV-дроны над Сумами. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" заявил, что этот областной центр не находится в глубоком тылу, и дроны могут использоваться в том числе для ударов по мобильным огневым группам или системам ПВО.

По словам эксперта, РФ применяет БПЛА "Гербера" как разведчик, дрон-камикадзе или обманку для ПВО, а теперь еще и как носитель для FPV-дронов.

Храпчинский отметил, что пока точное назначение FPV-дронов не до конца понятно. Он заявил, что это может быть не только ударный БПЛА, но и разведчик.

РФ модернизирует тактику применения дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил, что Россия модернизирует тактику применения дронов во время атак по Украине. Он отметил, что можно говорить о случае первого использования БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона.

3 февраля 2026 года Флеш показал фото "Герберы", отметив, что сам дрон не был найден. При этом он добавил, что беспилотник может быть как ударным, так и разведывательным. Он отметил, что пока непонятно, насколько этот случай получит применение, но все должны быть предупреждены.

