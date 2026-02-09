Доллар ослаб, а евро вырос: официальный курс валют на 10 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,12 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,14 грн/долл., а евро - 51,22/51,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 февраля подешевел на 17 копеек и составил 43,23 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,75 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 17 копеек и составлял 51,18 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,50 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек и составлял 43,20 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 20 копеек и составлял 51,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,60 гривни, а евро - по курсу 50,15 гривни за единицу иностранной валюты.

