Топливный рынок Украины на третьем месяце кровавой и разрушительной войны России подвергся кардинальным изменениям. В середине мая правительство отменило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, введенное ровно год назад.

При этом, чиновники сделали рынку намек, что "свободные" цены должны быть не выше 58 гривень за литр дизеля и 52 гривень за бензин. А так - ни в чем себе не отказывайте, господа бизнесмены.

Такое решение вызвало множество дискуссий в обществе. Мнения участников рынка разделились: одни радуются, поскольку ценовой лимит тормозил разрешение проблемы дефицита топлива в стране, а другие утверждают, что от повышения цен этого товара больше не станет.

Многие украинские автомобилисты тем временем запарковали или загнали в гаражи свои средства передвижения, ожидая хороших новостей и возможности заправиться.

Серьезные проблемы с бензином и дизелем в Украине начались в конце апреля. В результате ударов российских ракет полностью или частично уничтожено более двадцати нефтебаз по всей стране, а также разрушен единственный нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ.

Кроме того, украинский рынок топлива, ранее снабжавшийся преимущественно горючим из России, Беларуси и через морские порты, с началом широкомасштабного наступления варварской орды переориентировался на поставки из Европы исключительно сухопутным транспортом.

Это привело к тому, что из-за дефицита большинство автозаправочных станций ввели жесткие ограничения на отпуск топлива. При отсутствии у водителя карты лояльности определенной сети АЗС заправить можно не больше 10 литров за раз, а при ее наличии несколько больше.

Каждая вторая заправка стоит пустая с "нулями" на стеле. Автолюбители уже заметили закономерность: если где-то в населенном пункте есть скопление машин, то это точно очередь на заправку, где нужно простоять несколько часов.

Еще одним шоком для владельцев автомобильного транспорта стала цена на ресурс.

Стоит напомнить, что в конце апреля, пытаясь побороть дефицит, Министерство экономики повысило порог стоимости топлива сразу на сорок процентов, для бензина – свыше 34 гривень за литр, для дизельного топлива – почти 39 гривень. Но и это не позволило наполнить рынок товаром.

Реальная цена продажи этих видов топлива на АЗС к середине мая достигла 60-70 гривень за литр, а стоимость автогаза начала подтягиваться к сорока гривнам за литр.

Парадокс в том, что при наличии ценового потолка никто особо не проверял соблюдение этих норм. Заправки начали придумывать разные "фокусы": меняли название марок топлива, продавали его только через мобильные приложения, где стоимость была значительно выше, открывали "черные" кассы, через которые топливо отпускалось по предварительной договоренности.

Как грибы после дождя начали появляться мошенники, продавая совсем некачественное топливо или "липовые" талоны.

В общем, манипуляций на отечественном топливном рынке становилось все больше, но топлива по-прежнему не хватало.

Правительство до последнего сражалось за сохранение лимитов, понимая, что обедневшим украинцам не под силу платить за топливо почти в два раза больше. Но давление со стороны участников рынка и экспертов все же взяло вверх.

По идее отмена ценового потолка должна стимулировать владельцев малых и крупных сетей заправок взяться за самостоятельное налаживание сложного процесса закупки топлива в Европе.

Сложность, во-первых, в том, чтобы найти и законтрактовать нужные объемы бензина и дизеля у европейских поставщиков. Во-вторых, нужно отправить за ним цистерны и бензовозы, имеющие все разрешительные документы, которых пока не хватает в нужном количестве. Также нередко логистическая цепочка требует смены нескольких видов транспорта, например, перегрузки с железнодорожных путей.

Все это дорого и долго.

Но здесь возникает вопрос: как повышение цен на бензин и дизель в Украине позволит оперативно наладить логистику, найти новых партнеров в Европе и упростить бюрократические загвоздки и требования к бензовозам?

Скорее всего, большее количество участников рынка будет заинтересовано помучаться с доставкой, но это не наполнит рынок такими скорыми темпами, как все бы хотели.

Но зато серьезно взвинтит цены для украинцев.

Например, группа волонтеров, которая везет гуманитарную помощь, скажем, из приграничного Рахова в Харьков, должна проехать больше 1200 километров. Средний расход дизельного легкового или грузового авто – около десяти литров на сто километров. По нынешним ценам в одну сторону такая поездка обойдется до семи тысяч гривень. А где их взять?

То есть деньги нужно собрать, как на саму гуманитарную помощь, так и на топливо.

Такое ощущение, что своим решение правительство просто легализовало нынешние цены в 60-70 гривен за литр топлива и дало "на откуп" рынок топлива владельцам АЗС, рассчитывая исключительно на их порядочность и патриотичность.

Эксперты считают, что отмена регулируемой наценки позволит владельцам АЗС увеличит свой заработок. То есть, например, зарабатывать не семь гривень за литр, как это предусматривала формула государственного контроля, а в разы больше. Но это решение не увеличит быстро и существенно объемы топлива на рынке.

Стоит напомнить, что в марте топливный бизнес уже получил существенную поддержку: парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательство по НДС с 20 до 7 процентов.

Если правительство разрешило владельцам АЗС продавать украинцам топливо по высоким ценам, то не пора ли часть прибыли в виде налогов и акцизов возвращать в государственный бюджет? Чтобы гражданам было понятно, что существенная доля космической цены на топливо идет на потребности славной украинской армии.

Ближайшие недели покажут, кто из участников рынка воспринял решение правительства, как вольную, а кто старается придерживаться разумных ценовых рамок.

Автомобилистам не стоит ждать снижения нынешних цен на топливо и скорой возможности купить его без ограничений. Кроме того, более жесткие требования к цистернам, которые перевозят бензин, сделают этот ресурс равным по цене с дизельным топливом. Хотя многие привыкли покупать его на 10-15 процентов дешевле.

Вот таким сложным и тернистым будет путь Украины – страны, которая первая в Европе полностью отказалась от российских энергоресурсов и начала строить рынок с чистого листа.