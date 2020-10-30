Игорь Орел

В Украине уже больше года работает новый рынок электроэнергии, который должен был стать более прозрачным, привнести конкуренцию и способствовать привлечению инвестиций в сектор, развитие которого застопорилось из-за долгих лет отсутствия реальных реформ.

Можно ли утверждать, что эти цели были достигнуты? К сожалению, нет.

На рынке продолжают действовать существенные государственные ограничения, что, с одной стороны, позволяет не допустить скачкообразного роста тарифов, однако, с другой, убивает конкуренцию, препятствует приходу инвестиций и способствует коррупции и взаимному недоверию участников рынка.

На рынке продолжают действовать существенные государственные ограничения

Созданная модель постоянно генерирует кризисные ситуации, которые с каждым разом становятся все масштабней.

Решением этих проблем могла бы стать интеграция украинской энергосистемы с европейской, что позволило бы в разы увеличить возможности как наших производителей экспортировать электроэнергию в ЕС, так и потребителей ее импортировать. Это дало бы возможность Украине развивать в этом ключевом секторе национальной экономики настоящую конкуренцию.

Дело в том, что украинский рынок электроэнергии является монопольным: 90 процентов производства электроэнергии находится в двух руках – государства и компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. То есть, без регулирования со стороны государства существует высокий риск, что крупные производители электроэнергии будут злоупотреблять своим монопольным положением.

При этом вмешательство чиновников и попытки регулировать в ручном режиме рынком неизбежно порождают перекосы, что в конечном итоге наносит вред его участникам, государству и гражданам.

На это накладывается бурное развитие возобновляемой электроэнергетики, что создает давление на энергосистему страны, которая просто не в состоянии принять столько новой электроэнергии.

Вмешательство чиновников и попытки регулировать в ручном режиме рынком неизбежно порождают перекосы,

Альтернативная энергетика, требующая создания новых маневренных мощностей, тормозит развитие атомной энергетики, блоки которой уже выводились летом этого года в резерв, чтобы система смогла принять весь объем «зеленой» энергии.

Показательным является рынок газа, который для промышленных потребителей без особых проблем заработал еще в 2015 году.

Более того, на нем действительно существует реальная конкуренция, от чего выиграли и потребители, и государство в целом, несмотря на то, что в Украине есть госкомпания «Нафтогаз», которая добывает более 70 процентов всего газа в стране и могла бы использовать свое монопольное положение.

В отличии от рынка электроэнергии, газовый рынок тесно взаимодействует с европейским. Любой газовый трейдер или крупный потребитель в Украине имеет возможность приобрести в Европе любой объем газа по рыночной цене и при этом не зависит от государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».

На украинском рынке работают сотни европейских трейдеров, открыты представительства крупнейших международных компаний, а в украинских хранилищах около трети всего газа принадлежит европейским компаниям, которые уже этой зимой могут начать его поставки на экспорт.

В то же время, большая часть Украины полностью изолирована от европейской энергосистемы, и украинские потребители не имеют возможности купить ни одного киловатта электроэнергии на рынке Евросоюза. Сейчас только небольшая часть энергосистемы страны - Бурштынский энергоостров - работает синхронно с европейской энергосистемой, поставляя украинскую электроэнергию на экспорт.

Открытие украинского рынка электроэнергии является критическим условием для демонополизации и повышения конкуренции, так как у украинских потребителей появится возможность приобретать электроэнергию по рыночным ценам без оглядки на внутренних монополистов.

Задача по интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы ENTSO-E возложена на оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпанию «Укрэнерго». Соглашение об условиях будущей интеграции было подписано еще в 2017 году. Оно включает перечень необходимых исследований, каталог мероприятий и дорожную карту интеграции.

Согласно этой дорожной карте начало синхронной работы украинской и европейской энергосистем запланировано на первый квартал 2023 года. До этого времени должна быть проделана существенная работа по модернизации украинских энергоблоков и инфраструктуры, украинское законодательство в этой сфере должно быть приближено к европейскому, а компания «Укрэнерго» должна получить статус независимого оператора.

Сегодня Украина, к сожалению, продолжает быть изолированной от европейской энергосистемы

По оценкам украинской стороны, общая стоимость мер по интеграции двух энергосистем составляет порядка 11,4 миллиарда гривень. При этом прямой ежегодный экономический эффект может составить около 40 миллиардов гривень.

Помимо создания конкуренции и демонополизации украинского рынка интеграция с европейской энергосистемой также будет способствовать привлечению инвестиций в сектор, развитию возобновляемой и атомной энергетики, которая теперь не будет ограничена отечественной энергосистемой, а сможет поставлять украинскую электроэнергию в страны ЕС.

Сегодня Украина, к сожалению, продолжает быть изолированной от европейской энергосистемы со всеми вытекающими негативными последствиями. Пора более активно двигаться в цивилизованный европейский мир.

Игорь Орел

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