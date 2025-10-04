В частности, в него входят 60 самоходных гаубиц М110А2.

Греция готовит для Украины пакет вооружения, который включает десятки единиц артиллерии и десятки тысяч боеприпасов и ракет, сообщает издание Efsyn.

Министерство национальной обороны в ближайшем будущем намерено продать или обменять на равноценные материалы и боеприпасы по межправительственному соглашению с Чешской Республикой 60 самоходных гаубиц М110А2 калибра 203 мм, а также 150 тысяч снарядов к ним и тысячи ракет калибра 70 мм и 127 мм типа Zuni.

Отмечается, что это вооружение было отнесено к категории неоперативно необходимого, поскольку считается устаревшим технологиями и не соответствует оперативным требованиям греческих вооруженных сил. Материалы поступают из запасов армии и ВС Греции, а доставка будет осуществляться по принципу "как есть".

Общая стоимость оборонного пакета оценивается в более чем 199 миллионов евро.

В перечень входят:

60 гаубиц M110A2

50 000 осколочно-фугасных снарядов M106

40 000 дальнобойных снарядов M650 HERA (осколочно-фугасный реактивный снаряд)

30 000 гранатометов M404 ICM (улучшенный конвенционный боеприпас)

30 000 улучшенных конвенционных снарядов M509A1 DPICM (двойного назначения)

Окончательное решение о передаче должен принять Правительственный совет по национальной безопасности (KYSEA) под председательством премьер-министра.

Как пишет "Милитарный", M110A2 - это американская самоходная гаубица большого калибра (203 мм), предназначенная для поражения укрепленных позиций, командных пунктов, складов боеприпасов и других стратегических целей.

M110A2 способна вести огонь на расстояние до 30 км (с реактивными снарядами типа HERA). Ее основное преимущество - мощность боеприпасов: один снаряд может весить более 100 кг и наносить значительные разрушения.

С начала 2000-х годов M110A2 постепенно выводится из эксплуатации в большинстве стран НАТО из-за устарелости конструкции, низкой скорострельности и отсутствия автоматизации.

Сейчас на вооружении Греции находится 25 истребителей Mirage 2000-5, техническая поддержка которых прекратится в 2027 году.

Если Греция согласится, самолеты сначала выкупят США, Франция, Германия или меньшие союзники, в частности Чехия и Эстония, а уже потом они попадут в Украину. Эстония особенно заинтересована в такой схеме.

