Графики отключений света на 3 февраля: когда не будет электричества во вторник

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Во вторник, 3 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает Укрэнерго.

Как отметили диспетчеры энергосистемы, ограничения вводятся из-за последствий предыдущих ракетно-дроновых атак на объекты энергетики.

В компании напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию о времени отключения света и его продолжительности на официальных страницах соответствующего облэнерго.

Видео дня

В "Укрэнерго" также в очередной раз призвали экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 февраля РФ возобновила удары по энергосистеме Украины. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в результате вражеской атаки временно без света остались четыре области.

Массированная атака РФ произошла вскоре после завершения кратковременного энергетического перемирия между Украиной и РФ.

31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

По словам президента Владимира Зеленского, причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенение линий электропередач.

Вас также могут заинтересовать новости: