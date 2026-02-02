Графики отключений света на 3 февраля: когда не будет электричества во вторник

Во вторник, 3 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает Укрэнерго.
Как отметили диспетчеры энергосистемы, ограничения вводятся из-за последствий предыдущих ракетно-дроновых атак на объекты энергетики.
В компании напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию о времени отключения света и его продолжительности на официальных страницах соответствующего облэнерго.
В "Укрэнерго" также в очередной раз призвали экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.
Ситуация в энергосистеме Украины
Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 февраля РФ возобновила удары по энергосистеме Украины. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в результате вражеской атаки временно без света остались четыре области.
Массированная атака РФ произошла вскоре после завершения кратковременного энергетического перемирия между Украиной и РФ.
31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.
По словам президента Владимира Зеленского, причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенение линий электропередач.