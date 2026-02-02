KHAYAT признался, что у него есть фаворитка-соперница на Нацотборе

Певец отметил ее творчество и саму песню.

Украинский певец KHAYAT признался, кто из соперников на Национальном отборе на "Евровидение-2026" нравится ему больше всего.

В интервью Славе Демину исполнитель рассказал, что обычно старается отделять личность певца и его творчество. Однако в случае с бывшей солисткой группы Go_A, теперь известной как Monokate (настоящее имя - Екатерина Павленко), ему нравятся обе стороны:

"Мне импонирует Катя Монакейт в целом - и как человек, и музыка, которую она создает.... Я сейчас говорю о творчестве, именно о песне, которую она представила. Ну, и о Евровидении. Ее песня также достаточно "евровиденская".

Также артист признался, что ему понравилась винницкая певица MON FIA (София Семенюк), поэтому он расстроился, что они конкурировали в "Дії" за голоса украинцев.

"Я прекрасно понимаю ее, как человек, который когда-то также впервые попал в финал без опыта. И я знаю, что она очень долго готовилась", - добавил певец.

Напомним, недавно украинская певица Тина Кароль дала оценку исполнителям, которые прошли в финал отбора на "Евровидение" в этом году. По словам артистки, в этом году следует ожидать ожесточенной борьбы между участниками, ведь те уже не боятся рисковать.

