В Украине предлагают ввести реестр дронов: 'Флеш' объяснил, как он может быть устроен

По словам эксперта, вероятнее всего, в Украине можно будет свободно использовать самые легкие мини-дроны.

Тема реестра дронов в Украине станет крайне актуальной после окончания войны - а возможно, и раньше. Об этом заявил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, причин для этого будет несколько. Он подчеркнул, что в любом случае государству, вероятно, придется выстраивать систему правил и учета беспилотников.

Как может работать будущий реестр дронов

"Флеш" считает, что первым возможным элементом будущих правил станет сохранение свободного использования мини-дронов весом в сотни граммов. Например, Mavic Mini, который можно использовать для простых задач вроде фото- и видеосъемки с небольшого расстояния.

Второй категорией, по мнению эксперта, станут дроны весом более 250 или 500 граммов, которые используются в коммерческих целях. Он предполагает, что такие беспилотники могут обязать регистрировать. Тем не менее, "Флеш" не уверен, понадобится ли для таких БПЛА лицензия пилота дрона.

Также эксперт напомнил, что во многих странах мира каждый беспилотник весом более 250 или 500 граммов, который используется в коммерческих целях, должен излучать идентификатор дрон ID, и его нельзя будет отключать. Вероятнее всего, будут существовать зоны с запретом на полеты.

Кроме того, "Флеш" уверен, что самодельные дроны формата FPV с большим размером рамы будут запрещены законом. Он не исключает, что останутся школы пилотов дронов, специальные полигоны для военных, силовиков и производителей.

"Мини FPV, как хобби для соревнований и развлечений на специальных площадках (с маленьким размером рамы) я надеюсь останутся разрешенными", - добавил эксперт.

В Украине может появиться реестр дронов - что известно

Ранее глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что в Украине может появиться реестр дронов, который будет функционировать как государственная информационная система. Он объяснил, что эта система может быть похожа на регистрацию транспортных средств.

Выговский заявил о необходимости урегулировать вопрос контроля всех полетов БПЛА в Украине.

"Речь идет о правонарушениях, совершенных с помощью БПЛА. Если с применением дрона будет повреждено имущество, причинены телесные повреждения людям, за это должна быть административная и уголовная ответственность. А такие факты есть. И тяжесть таких правонарушений растет из года в год", - подчеркнул глава Национальной полиции.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект, который устанавливает правила пользования беспилотников и рекомендовал принять его за основу в первом чтении, а затем доработать ко второму.

Почему война дронов будет преобладать

Ранее командир отряда беспилотных систем 12-го отдельного центра специального назначения Егор Соболев заявил, что война дронов против дронов скоро превзойдет войну беспилотников против пехоты, бронетехники и артиллерии. Он отметил, что для борьбы с ударными БПЛА уже созданы и набирают новых пилотов специализированные подразделения.

Соболев подчеркнул, что Силы обороны выстраивают свои оборонительные порядки, но враг увеличивает количество атак и численность задействованных дронов.

Соболев отметил, что война дронов повлияла не только на технологичность, но и изменила общий характер боевых действий. Ведь сейчас "любое твое действие имеет противодействие врага сразу, война стала намного быстрее, масштабнее, разнообразнее".

