Один из крупнейших аэропортов Европы ввел систему, которая облегчит полеты некоторым пассажирам

Аэропорт Франкфурта (Германия) стал первым в мире, где внедрили новую технологию, призванную облегчить путешествия людям с нарушением слуха. Как пишет Daily Mail, речь идет о системе Auracast, которая передает голосовые объявления непосредственно на персональные устройства пассажиров.

Как работает эта технология

Отмечается, что в аэропорту установили Bluetooth-технологию, которая позволяет отправлять информацию о рейсах непосредственно на слуховые аппараты, наушники, вкладыши в уши или смартфоны пассажиров. Сейчас система работает на двух выходах на посадку - A16 и A17 в Терминале 1.

"Auracast преобразует общедоступный звук из громкоговорителей в персональный аудиопоток, к которому можно подключиться со своего устройства. Таким образом, пассажирам не нужно пытаться расслышать объявления среди фонового шума - они воспринимают информацию так, как будто слушают телефонный разговор или музыку", - сообщает издание.

По оценкам, почти каждый пятый человек в мире – более 1,5 миллиарда – живет с определенными нарушениями слуха. Новая система призвана существенно повысить доступность авиапутешествий для этой категории пассажиров.

Auracast поддерживается слуховыми аппаратами, наушниками и другими вспомогательными устройствами, совместимыми с этой технологией, а также современными смартфонами, в частности моделями Google Pixel и Samsung Galaxy.

"В течение следующих двух месяцев партнеры проекта будут собирать отзывы пассажиров и персонала, чтобы оценить влияние технологии на комфорт, доступность и общий опыт пребывания в аэропорту", - пишет издание.

Добавляется, что Auracast также открывает возможности для концепции "тихого аэропорта", где традиционные громкие объявления заменяются персональными сообщениями на индивидуальные устройства.

Шаг к инклюзивным путешествиям

Проект реализуют компания Sittig Technologies совместно с оператором аэропорта Fraport и Франкфуртским университетом прикладных наук.

Старший вице-президент по авиации Fraport AG Александр Лаукенманн отметил, что цель аэропорта – обеспечить пассажирам комфортное и спокойное пребывание в терминалах, а персонализированные объявления являются важным шагом к инклюзивной среде.

В свою очередь, гендиректор Sittig Technologies в США Йоханнес Зиттиг подчеркнул, что Auracast кардинально меняет принцип работы аэропортовых объявлений и позволяет внедрять новые решения без замены существующей инфраструктуры.

