Россияне переключаются на новый вид террора: ветеран АТО объяснил главную цель

Российские оккупанты вместо энергетического переключаются на транспортный террор. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар".

Он отметил, что у российских оккупантов освободились силы и средства, которые ранее были сконцентрированы на нашей энергетике, и которые теперь начали распределять на другие цели.

"Они ставили своей целью именно террор гражданского населения. И теперь у них забирают то, что они считали основным инструментом. То есть энергетический террор. И что они делают? Они переключаются на транспортный террор", - подчеркнул Дикий.

Да, добавил он, враг начинает охотиться на автобусы и пассажирские поезда, ведь "никто же не объявлял инфраструктурное или транспортное перемирие - объявили только энергетическое". Ветеран АТО сказал:

"Вот они вместо энергетики сконцентрировались на других сферах нашей жизни. Но именно на сферах жизни гражданского населения. То есть общая стратегия абсолютно не менялась: это геноцидная война, в которой они считают все гражданское население своей целью".

Кроме того, он высказал мнение, что россияне впоследствии все равно вернутся к ударам по энергетике.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 27 января Россия нанесла удары дронами по пассажирскому поезду "Барвинково - Львов - Чоп" в Харьковской области. В поезде находились десятки пассажиров. Сообщалось, что спасатели обнаружили тела четырех человек, а также фрагменты тел.

1 февраля российские оккупанты нанесли удар дроном по служебному автобусу под Павлоградом Днепропетровской области, который перевозил шахтеров с предприятия после смены. В результате атаки погибли 16 человек.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестов подчеркнул, что россияне точно видели, что убивают мирных людей, но все равно приняли сознательное решение атаковать.

Меган Моббс, дочь бывшего специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кита Келлога прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами. По ее словам, существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и мирными переговорами.

"Укрзализныця" обновила информацию о движении пассажирских поездов в прифронтовых регионах по состоянию на 2 февраля. Из-за постоянных угроз обстрелов и работы вражеских беспилотников на отдельных направлениях действуют автобусные объездные маршруты.

