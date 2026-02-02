На ПК можно бесплатно получить сразу три игры по культовой франшизе

Раздача продлится до вечера 5 февраля, 18:00 по киевскому времени.

Цифровые магазины игр продолжают радовать своих пользователей подарками. В GOG до 5 января можно бесплатно забрать оригинальную трилогию хорроров Alone in the Dark.

Помимо основных игр, в сборник также входит бонусное приключение под названием Jack in the Dark. Предложение доступно на странице игр, а также по прямой ссылке – для этого нужно быть авторизованным в сервисе.

Первая часть Alone in the Dark, выпущенная в 1992 году, рассказывает о расследовании зловещих событий в особняке "Дерсето". Игрок может выбрать одного из двух персонажей для прохождения, чтобы раскрыть тайну самоубийства владельца дома и сразиться с лавкрафтовскими монстрами.

Во второй части действие переносится в эпоху гангстеров и проклятых артефактов, а третья отправляет игроков на Дикий Запад, где древнее зло вновь угрожает человечеству.

Последняя на сегодня игра в серии Alone in the Dark вышла относительно недавно, в марте 2024 года. Это переосмысление оригинальной игры 1992 года, где также можно выбрать персонажа для прохождения.

Тем временем в PS Plus стартовала бесплатная раздача Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, и еще семи игр. Это пополнение называют одним из самых крупных за последнее время.

