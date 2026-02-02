Несмотря на войну, цены на 'однушки' в Украине уже выше, чем в 2021 году: где самое дорогое жилье

Наибольший рост цены на покупку однокомнатных квартир произошел в Ивано-Франковске.

В Украине дорожают однокомнатные квартиры. Больше всего выросла цена жилья в областных центрах, расположенных в западных и центральных областях, по сравнению с декабрем 2021 года.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, наибольший прирост в цене на покупку однокомнатных квартир произошел в Ивано-Франковске. Медианная цена в декабре 2025 года равнялась 2,4 млн грн (56,8 тыс. долл.), прирост +241% в гривнах и +121% в долларах по сравнению с декабрем 2021 года.

Наибольший рост цен на покупку однокомнатных квартир также произошел в следующих городах:

Ужгород – 2,7 млн грн (64,1 тыс. долл.), прирост в цене +230% в гривнах и +114% в долларах по сравнению с декабрем 2021 года;

Ривне – 1,7 млн грн (39,5 тыс. долл.), +144% в гривнах и +58% в долларах;

Луцк – 1,7 млн грн (40,4 тыс. долл.), +124% в гривнах и +44% в долларах;

Черновцы – 1,9 млн грн (45 тыс. долл.), +117% в гривнах и +41% в долларах;

Винница – 2,1 млн грн (49,5 тыс. долл.), +116% в гривнах и +39% в долларах;

Кропивницкий – 1,2 млн грн (29 тыс. долл.), +115% в гривнах и +39% в долларах;

Тернополь – 1,8 млн грн (43,5 тыс. долл.), +113% в гривнах и +37% в долларах.

В диапазоне от 70 до 100% рост медианной цены в гривнах на покупку однокомнатной квартиры произошел в:

Одессе – 1,9 млн грн (44 тыс. долл.), прирост +99% в гривнах, +28% в долларах, по сравнению с декабрем 2021 года;

Киеве – 3,4 млн грн (79,5 тыс. долл.), +96% в гривнах, +26% в долларах;

Черкассах – 1,8 млн грн (43 тыс. долл.), +95% в гривнах, +26% в долларах;

Львове – 2,4 млн грн (57 тыс. долл.), +88% в гривнах, +22% в долларах;

Житомире – 1,7 млн грн (39,5 тыс. долл.), +84% в гривнах, +18% в долларах;

Хмельницком – 1,5 млн грн (34,5 тыс. долл.), +76% в гривнах, +13% в долларах;

Чернигове – 1,3 млн грн (30 тыс. долл.), +72% в гривнах, +11% в долларах.

В то же время в диапазоне от 50 до 70% выросла стоимость "одношки" на вторичном рынке в Полтаве – медианная цена увеличилась на 67% в гривнах и на 8% в долларах и составила 1,4 млн грн (43 тыс. долл.). Квартира в Днепре стоила 1,1 млн грн (27 тыс. долл.), что на 59% больше в гривнах и на 2% больше в долларах. В Харькове – 885 тыс. грн (21 тыс. долл.), на 55% больше в гривнах, но в долларах цена осталась на уровне декабря 2021 года. В Сумах – 830 тыс. грн (19,75 тыс. долл.), что на 53% больше в гривнах и на 1% меньше в долларах.

При этом наименьший рост стоимости покупки однокомнатной квартиры за последние 4 года произошел в городах, расположенных вблизи линии боевых действий. Так, в Николаеве произошел рост стоимости на 44% в гривнах и на 8% в долларах (760 тыс. грн, 18 тыс. долл.). В Запорожье показатель роста составляет всего 6% в гривнах, в то же время в долларах цена снизилась на 32% – 630 тыс. грн (15 тыс. долл.). Стоимость квартиры в Херсоне – 590 тыс. грн (14 тыс. долл.), что на 4% больше в гривнах и на 33% меньше в долларах, чем в декабре 2021 года.

Жилье в Украине – главные новости

В Украине выросла стоимость аренды и покупки комнат. Так, в декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн, что на 14% больше, чем в конце 2024 года. При этом наблюдалось снижение спроса и предложения на такой тип жилья.

Аналитики "OLX Недвижимость" отмечали, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. В то же время самое низкое соотношение стоимости аренды к доходу в Херсоне.

