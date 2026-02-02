Звезда российских сериалов 'навоевался' против Украины - тело до сих пор не могут забрать

Захватчик присоединился к рядам оккупационной армии РФ.

С войны против Украины не вернулся российский актер Николай Ткаченко, известный ролями в сериалах "Триггер", "ИП Пирогова" и "Универ: 10 лет спустя".

Как сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на слова матери оккупанта, Ткаченко погиб еще в декабре, она до сих пор не знает, где находится его тело. По словам женщины, в день смерти захватчик возвращался с боевого задания.

Другое российское провоенное СМИ пишет, что 6 декабря оккупант вместе с другими солдатами захватнической армии возвращался на позиции, когда их атаковал украинский беспилотный летательный аппарат:

"Из-за опасности повторных обстрелов тело актера до сих пор не могут эвакуировать с передовой. Как только ситуация в данной зоне стабилизируется и будет полностью контролироваться нашими военными, тело Николая заберут и передадут родным для захоронения".

Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном городе Пушкино. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после чего работал в Театре современной драматургии, где был задействован в ряде постановок, а также снимался в таких сериалах как "Универ: 10 лет спустя", "Тест на беременность 4" и "Три плюс три".

Напомним, ранее с войны против Украины не вернулся другой российский актер-оккупант - Борис Половинкин.

