Тоби Магуайра хотят вернуть к роли Человека-Паука - фанаты в восторге

Американский режиссер Сэм Рэйми выразил желание снова снять фильм о Человеке-Пауке с участием Тоби Магуайра. Сейчас звездному актеру 50 лет.

Как пишет The Independent, Рэйми отметил, что с большим удовольствием снял бы четвертую часть франшизы с участием Магуайра, если такая возможность появится. В то же время режиссер признает успех современных фильмов Marvel об этом супергерое и отмечает, что сейчас может быть нецелесообразно вмешиваться в их текущую серию.

Издание отмечает, что новые комментарии кинорежиссера свидетельствуют об определенном изменении позиции, ведь ранее Рейми считал, что "оживлять" свою версию истории было бы неправильно. Также он не был уверен, заинтересованы ли в этом в Marvel.

Напомним, Тоби Магуайр - американский актер, который стал всемирно известным благодаря роли Человека-Паука в трилогии Рейми. Первый фильм вышел в 2002 году, за ним последовали вторая (2004) и третья (2007) части.

Магуайр сыграл Питера Паркера, молодого студента, который получает сверхчеловеческие способности после укуса радиоактивного паука. Актер вернулся к своей роли в фильме Marvel "Человек-паук: Домой пути нет" 2021 года.

