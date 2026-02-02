Известный украинский певец рассказал, как сбежал из семьи религиозных фанатиков

Освобождать Андрея Хайата пришлось полиции.

Украинский певец Андрей Хайат, более известный просто как KHAYAT, рассказал, что подростком попал в Соединенных Штатах Америки к религиозным фанатикам, от которых его пришлось спасать полиции.

В интервью Славе Демину артист вспомнил, как в 15 лет поехал на год в Америку по программе FLEX, в рамках которой должен был жить в американской семье. Тревожные звоночки "звучали" еще до отъезда из Украины, ведь эта семья могла часами разговаривать с парнем по Skype. Уже в США Андрей понял, что попал в очень религиозную семью:

"Они очень четко сразу расставили границы: я должен ходить в церковь с ними, должен выучить определенное количество молитв, должен делать какие-то вещи по дому... У нас была молитва перед едой. Мы держались за руки. И пока я не прочитаю молитву без ошибок, мы не ели. Это могло быть два-четыре раза. Когда я сказал, что не хочу ходить в церковь, меня заперли в комнате. И под дверь подсунули очередную молитву, которую я должен был выучить".

Однажды парню в голову бросили тарелку, когда он уже в пятый раз не мог правильно прочитать молитву. После того, как оказался запертым в комнате, Андрей понял, что пора просить о помощи своего координатора. В общем, он прожил с этой семьей почти три месяца.

Напомним, KHAYAT прошел в финал Национального отбора на "Евровидение-2026". Исполнитель хочет представлять Украину с песней "Герци".

