'Цена уже заплачена очень высокая': Жорин высказался о 'слепых компромиссах' ради мира

Подполковник отметил, что и США, и Россия на этот процесс смотрят исключительно с точки зрения своих собственных интересов.

Мир подталкивает Украину к "слепым компромиссам" ради прекращения войны. Но никто в руководстве страны не имеет полномочий для того, чтобы отдавать территории в обмен на мир.

Об этом в интервью на канале "Орестократия" сказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. Он отметил, что нельзя говорить о мире любой ценой, поскольку "цена уже заплачена очень высокая".

Жорин отметил, что и США, и Россия на этот процесс смотрят исключительно с точки зрения своих собственных интересов. Их не интересует, с какими последствиями столкнется Украина.

Видео дня

"Поэтому не может стоять вопрос любой ценой, и нельзя, безусловно, идти на такие слепые компромиссы, на которые нас подталкивают", – пояснил он.

Жорин подчеркнул, что никто в Украине не может отдавать украинскую территорию:

"Нет просто такого права – ни морального, ни юридического – ни у кого в руководстве нашей страны".

Однако это мало интересует американцев, которые хотят завершить войну и заниматься своими делами, считает Жорин. По словам военного, им будет безразлично, что с Украиной будет дальше, что от нее останется. К тому же, после завершения войны США смогут уже формально изменить статус отношений с Россией.

"Их вообще не интересует, как это будет. Но нас это должно интересовать. И для нас это чрезвычайно важно", – продолжил он.

Жорин говорит, что сейчас нужно добиться за столом переговоров, как минимум, остановки сторон по линии боевого столкновения. После этого можно формировать свою политику или менять стратегию, с учетом развития событий. Но отдавать территории никто сегодня не может:

"Трамп фактически стал, как он говорит, на позиции Анкориджа. Это поддержка Путина в том, что сначала они хотят соглашение, где будет все прописано, а затем – приостановка огня и начало мирного процесса", – добавил заместитель командира 3-го армейского корпуса.

По мнению подполковника ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на такие условия. Жорин считает, что единственный путь для Украины – добиваться тех условий, на которых мы будем уверены в гарантиях:

"Это все условно. Все понимают, что эта история будет временной, какой бы она ни была. Отдадим мы территорию – это будет временно до того, как будет претензия на новые территории. Не отдадим территории – это будет условная пауза до того, когда они вернутся к вопросу силовой попытки снова их захватить".

В то же время главное, по словам Максима Жорина, – укреплять армию, которая может защитить Украину.

Территории в обмен на мир: что думают украинцы

По данным опроса КМИС 23-29 января 2026 года, 52% украинцев считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности США и Европы.

В то же время 40% опрошенных готовы на уступку, при которой Украина выводит свои войска с территорий Донбасса, которые сейчас ею контролируются, а США и Европа дают Украине гарантии безопасности.

При этом 31% респондентов признают, что это сложное условие. Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

Вас также могут заинтересовать новости: