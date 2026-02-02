'Мы работаем, пока не выполним все заявки': энергетики ДТЭК показали, как возвращают людям свет

Из-за тяжелого положения в энергосистеме энергетики ДТЭК работают до ночи, чтобы вернуть людям свет.

Об этом говорится в материале BBC.

В нем рассказывается, что обычно смена ремонтной бригады ДТЭК длится около 12 часов, но сейчас иногда приходится задерживаться дольше.

Видео дня

"Позавчера, например, мы работали до 11 часов вечера. Сейчас столько людей в таком затруднительном положении, без света по несколько дней, иногда четыре суток. Мы работаем, пока не выполним все заявки", - рассказал энергетик Александр.

Также один из энергетиков рассказал, что у него дома ситуация со светом такая же, как и у остальных людей.

"Был период, когда света не было трое суток, сейчас немного лучше. Я и мои коллеги в таком же положении, как и все жители Киева", - рассказывает он.

В то же время на вопрос, что является самым сложным в работе энергетики, отвечают, что это психологическое давление.

"Не железо и гайки, которые мы крутим, а ответственность за то, чтобы поскорее дать свет. Мы же все люди живые и переживаем то же самое. Потому что обесточены все – и наши родители, и дети, и коллеги", – подчеркивают энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: