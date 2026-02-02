'Мы работаем, пока не выполним все заявки': энергетики ДТЭК показали, как возвращают людям свет

Из-за тяжелого положения в энергосистеме энергетики ДТЭК работают до ночи, чтобы вернуть людям свет.
Об этом говорится в материале BBC.
В нем рассказывается, что обычно смена ремонтной бригады ДТЭК длится около 12 часов, но сейчас иногда приходится задерживаться дольше.
"Позавчера, например, мы работали до 11 часов вечера. Сейчас столько людей в таком затруднительном положении, без света по несколько дней, иногда четыре суток. Мы работаем, пока не выполним все заявки", - рассказал энергетик Александр.
Также один из энергетиков рассказал, что у него дома ситуация со светом такая же, как и у остальных людей.
"Был период, когда света не было трое суток, сейчас немного лучше. Я и мои коллеги в таком же положении, как и все жители Киева", - рассказывает он.
В то же время на вопрос, что является самым сложным в работе энергетики, отвечают, что это психологическое давление.
"Не железо и гайки, которые мы крутим, а ответственность за то, чтобы поскорее дать свет. Мы же все люди живые и переживаем то же самое. Потому что обесточены все – и наши родители, и дети, и коллеги", – подчеркивают энергетики.