Можем избавиться от зависимости от США: эксперт объяснил преимущество самолетов Mirage

Украина готовится противостоять новым воздушным угрозам со стороны РФ, в частности массовому использованию дронов "Герань-5".

Украина должна готовиться к реагированию на новые угрозы со стороны России, особенно с учетом перспективы массового запуска дронов "Герань-5", которые по характеристикам будут как крылатые ракеты. Значительное пополнение украинского авиапарка французскими истребителями "Mirage" поможет усилить отечественные возможности в применении ракет и авиабомб европейского производства, сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

В частности, офицер резерва прокомментировал сообщение о намерении Франции передать Украине до 26 самолетов "Mirage-2000-5" и еще дополнительно выкупить самолеты "Мираж" в Греции. "Это существенное улучшение. Это возможность заменить наш старый советский парк более новой техникой, которая способна нести уже западное вооружение и полноценно использовать его", – подчеркнул Храпчинский в эфире Radio NV.

Ответ на новые угрозы и курс на независимость от США

В частности, как пояснил эксперт, если переоборудовать имеющиеся в Украине старые самолеты для запуска авиабомб типа JDAM или ракет Storm Shadow, то их возможности будут существенно сокращены.

В то же время он назвал перспективу пополнения украинского авиапарка дополнительными "Миражами" ответом на современную угрозу, потому что враг пытается масштабировать собственные возможности по изготовлению дронов "Герань-5" или иранских дронов Karrar. "А это по профилю как крылатая ракета. Поэтому нам нужно уже сейчас думать, как нам нужно перехватывать эти крылатые ракеты в таком большом объеме", – подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что новая авиация – это усиление потенциала Украины. Но еще возникает вопрос о необходимости средств воздушного перехвата. "Если мы говорим о ракетах MICA, то они наконец-то могут помочь. И они будут ключевой единицей, которая производится в Европе. И здесь мы не зависим от Соединенных Штатов", – подчеркнул офицер резерва.

Он добавил, что есть необходимость переходить больше на собственные или европейские возможности, потому что США не хотят все продавать Украине. "Если мы говорим о "Миражах", это те самолеты, которые смогут существенно усилить наши возможности по применению европейских видов вооружения", – сказал он.

Речь идет о боеприпасах типа HAMMER, ракетах MICA и т.д. Поэтому нужно говорить о возможностях применения европейской авиации, а не американских самолетов F-16. В то же время он отметил, что "Миражи" не могут нести на борту дальнобойную ракету типа "воздух-воздух" Meteor, потому что это более современная ракета, которая предполагает привлечение большего количества средств радиолокации с большей дистанции.

"Мы ожидаем возможности и получения от Франции "Рафалов" в 2030 году, но для этого нужно уже сейчас предпринимать определенные действия по набору большего количества пилотов, которые бы поступали в высшие учебные заведения для того, чтобы становиться пилотами Воздушных сил", – добавил Храпчинский.

Ожидание самолетов из Швеции

Эксперт проанализировал, что Украине важно получить от Швеции. По его словам, Швеция имеет много военного оборудования, которое нужно Украине. "Мы очень ожидаем получения первых "Грипенов". Это те "Грипены", которые идут в Швеции на списание, но они еще могут послужить в украинском воздухе", – убежден офицер резерва.

Как напомнил Храпчинский, Швеция до сих пор не поставила Украине обещанные самолеты Saab дальнего радиолокационного обнаружения. "Дополнительно нужно сказать, что мы активно используем некоторые шведские средства радиолокации, те же РЛС Giraffe, которые активно и качественно себя зарекомендовали", – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что у Украины есть большая потребность в получении за горизонтных ракет Meteor, которые есть в наличии у Швеции. "Это европейская ракета. Трампа не нужно просить о передаче этих ракет. А эти ракеты нам нужны для того, чтобы отогнать российскую авиацию от границ, чтобы они меньше сбрасывали КАБы", – добавил Храпчинский.

Перечень вооружения, которое нужно Украине от Швеции, большой. "Главное, чтобы эти условные обещания передачи не растянулись так, как, например, растянулись с передачей Saab", – отметил Храпчинский.

Ситуация с истребителями для Украины

Как сообщал УНИАН, поступление истребителей Mirage 2000 для Украины не прекращается. Франция в сфере военной поддержки пытается делать очень много, оставаясь максимально синхронизированной с реальными потребностями ВСУ.

А еще недавно министр обороны Украины Михаил Федоров обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном передачу самолетов Gripen и ракет Meteor.

Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны.

