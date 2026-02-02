Украина может быстрее получить истребители Gripen: все из-за решения другой страны

Политическая турбулентностью в Латинской Америке неожиданно сыграла на руку обороноспособности Украины.

Перуанская эпопея с обновлением авиапарка, насчитывающего стареющие МиГ-29 и Mirage 2000, близится к финалу. Еще в 2024 году шведский истребитель Gripen был фаворитом тендера, но после импичмента президента и смены правительства приоритеты изменились.

По данным местных СМИ, новые власти окончательно выбрали американские F-16. Подписание контракта ожидается уже в середине апреля, сразу после выборов, пишет Defense Express. Главная мотивация – политическое сближение с Вашингтоном, даже несмотря на то, что это решение обойдется бюджету страны в разы дороже.

"Золотые" F-16 - цена дружбы с США

Сообщается, что выбор в пользу американцев выглядит экономически нерациональным. Вашингтон выставил Перу счет в $3,42 млрд за 12 самолетов F-16 Block 70 (около $285 млн за борт) с минимальным набором вооружения.

Видео дня

Для сравнения, соседняя Колумбия закупает шведские Gripen по цене $220 млн за единицу, что было признано местным госаудитом наиболее выгодным предложением, превосходящим даже французские Rafale. Однако Лима готова переплачивать ради статуса союзника США и получения новейшей модификации Block 70, превосходящей по характеристикам самолеты Чили и Аргентины.

Почему это победа для Украины

Для Киева перуанский контракт на F-16 – это безусловный позитив, и вот почему:

Освобождение мощностей Saab. Украина рассчитывает на колоссальный заказ – от 100 до 150 истребителей Gripen E/F. Это огромная нагрузка на шведского производителя. Если бы Перу заказало эти самолеты, очередь растянулась бы на годы, а внимание Saab распылялось бы на два континента. Теперь же заводские линии остаются свободными для приоритетного украинского заказа.

Украина рассчитывает на колоссальный заказ – от 100 до 150 истребителей Gripen E/F. Это огромная нагрузка на шведского производителя. Если бы Перу заказало эти самолеты, очередь растянулась бы на годы, а внимание Saab распылялось бы на два континента. Теперь же заводские линии остаются свободными для приоритетного украинского заказа. Избежание "аргентинского сценария". Ранее Украина уже пострадала от латиноамериканских сделок, когда США одобрили продажу Данией подержанных F-16 Аргентине, хотя эти борта изначально предназначались для ВСУ. В случае с Перу ситуация обратная: Лима забирает на себя американские заказы, оставляя шведские ресурсы доступными для Украины.

Таким образом, политические амбиции Перу невольно устранили конкурента за дефицитные шведские истребители, позволив Украине рассчитывать на более сжатые сроки их получения.

Истребители для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Швеция обсудили передачу Gripen и ракет Meteor. Сейчас Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

Кроме того, мы также писали, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Подписанное в 2025 году соглашение "дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года.

Вас также могут заинтересовать новости: