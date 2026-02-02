Ключевые характеристики OnePlus 16 раскрыты почти за год до анонса

Следующая флагманская модель компании получит 240-герцовый экран, аккумулятор 9000 мАч и камеру с высоким разрешением.

Несмотря на то, что официальная премьера следующего флагмана OnePlus ожидается только в конце года, популярный ресурс Android Headlines опубликовал утечку, раскрывающую ключевые спецификации устройства.

Cогласно этой утечке, одним из основных достоинств OnePlus 16 станет OLED-дисплей разрешением 1,5K с рекордной частотой обновления 240 Гц и полностью плоской панелью без изгибов по краям.

"Сердцем" флагмана станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который обещает впечатляющие частоты до 6 ГГц. Работать он будет в паре с оперативной памятью типа LPDDR6 и хранилищем UFS 4.1. Слота для карты microSD не планируется.

Емкость аккумулятора увеличится с нынешних 7000 до 9000 мАч. Он будет поддерживать 120-ваттную проводную зарядку и 50-ваттную беспроводную. Что касается камеры, то можно ожидать два 200-мегапиксельных сенсора Samsung ISOCELL HP5 – один для основной камеры и один для перископического телеобъектива. Также ожидается новая сверхширокоугольная камера.

Наконец, смартфону приписывают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Ultrasonic 2.0 под дисплеем, два коаксиальных динамика и вибромотор 0916R. Премьера OnePlus 16 и старт продаж запланированы на октябрь.

