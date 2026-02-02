Возле Покровска украинские бойцы вырвались из плена благодаря дронам: детали от 7 корпуса

Наши военные спасены, оккупанты уничтожены.

Возле Покровска дроны спасли украинских военных от плена. Об этом в Facebook сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что во время штурма наблюдательного пункта четырех украинских военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян. Однако оккупантов, сопровождавших наших воинов, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность.

"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельная егерская бригада им. Алексея Довбуша и других смежных подразделений", - сообщили в 7 корпусе.

По словам военных, приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Воспользовавшись этим, украинские бойцы смогли вырваться из вражеского плена.

После этого российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов, говорится в сообщении. В результате личный состав противника был уничтожен.

Другие операции, когда дроны освобождали воинов из плена

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года украинские операторы дронов провели уникальную спасательную операцию, использовав точечные удары несколькими беспилотниками для освобождения трех военнопленных. Операторы управляли дроном дистанционно.

Операторы пограничной службы разведывательных беспилотников обнаружили в Сумской области вражескую группу с тремя пленными украинскими защитниками. На помощь пограничникам для перехвата и уничтожения врага немедленно вылетели несколько расчетов БПЛА 1-й отдельной танковой Сиверской бригады.

Во время операции разведывательные дроны пограничников координировали действия легких ударных беспилотников танковой бригады. Вероятно, использовались дроны типа Mavic с прикрепленными ручными гранатами. С помощью сброса гранат им удалось отделить врага от украинских солдат и заставить его бежать. Сбросы были настолько точными, что враг не имел никаких шансов, он оставил пленных и отступил.

