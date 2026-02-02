'Самый мрачный день в истории компании': глава ДТЭК Тимченко о российской атаке на автобус шахтеров

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что первое февраля стало одним из самых мрачных дней в истории компании из-за российской атаки на автобус с шахтерами.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Вчера был один из самых мрачных дней в истории нашей компании, учитывая то, что мы находимся в условиях войны с 2014 года. Мы уже более десяти лет на этом энергетическом фронте. Вчера у нас была самая большая одновременная потеря наших людей. Шахтеры просто ехали домой со смены к своим семьям, и они целенаправленно были атакованы двумя российскими дронами", – сказал он.

Тимченко добавил, что с октября прошлого года не было ни одного дня, чтобы Россия не атаковала энергетическую инфраструктуру ДТЭК. Враг бьет по сетям, трансформаторам, объектам генерации и шахтам.

"Это лицо России. Они атакуют гражданских и разрушают человеческие жизни", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, 1 февраля Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Погибло 15 шахтеров, еще 7 ранены.

