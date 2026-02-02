СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина по состоянию на 2024 год заработал более 8 млн долларов. При этом сотрудники организации скрывают свои доходы, а сама организация за 13 лет проходила аудит только один раз. Об этом сообщают "Українські новини".

"В соответствии с официальными данными Центра противодействия коррупции, бюджет организации по состоянию на 2024 год достиг 8,1 млн долларов. Около 25% этой суммы активисты получили от Соединенных штатов Америки, в частности, из USAID. Также средства поступали из Посольства Великобритании, Всемирного банка и неизвестных физических или юридических лиц", – отметили авторы статьи.

По данным журналистов, наибольшее финансирование за все время своего существования ЦПК получило в 2024 году – почти 1,5 млн долларов. Данные за 2025 год на сайте Центра отсутствуют.

Авторы статьи отметили, что организация с 2012 года проходила всего один раз аудит. Его проводила компания RSM по заказу Всемирного банка, сообщили они.

"Аудиторы должны были исследовать, как и на что тратятся средства иностранных налогоплательщиков. К примеру, в отчете указано, что административно-организационные расходы ЦПК за год составили 6,5 млн грн, из них из них почти 4 млн грн ушло на заработные платы. Самая большая из них была у эксперта по международному пиару – 564,5 тыс. грн. Стоит отметить, что аудиторы проверяли только использование средств заказчиков проверки, и реальный уровень заработных плат в ЦПК определить сложно", – констатировали они.

"Українські новини" подчеркнули, что работники Центра противодействия коррупции не декларируют свое состояние с 2022 года.

"В 2024 году официально из них было оформлено 6, а задекларированного дохода – 58,4 млн грн. В 2025, по прогнозу ЦПК, доход Центра должен составить 81 млн грн. Однако данных о фактически полученных средствах нет", – отметили они.

По данным журналистов, у организации есть 2 бенефициарных владельца: Дарья Каленюк и Виталий Шабунин.

"Последнего правоохранители подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве. Сам активист обвинения отвергает. Другая учредительница ЦПК Дарья Каленюк. Ее мужа также обвиняли в уклонении от военной службы", – резюмировали "Українські новини".

Как сообщалось, более 2 лет назад ГБР зарегистрировало уголовное производство относительно фиктивной службы главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в рядах ВСУ, на которой он годами числился, не покидая Киев. За время фиктивной службы только в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил почти 1 млн грн за якобы выполнение боевых задач.

Кроме того, по данным журналистов-расследователей, Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо – гражданина этой страны. Стоимость недвижимости – более 1 млн дол.

Соучредителя и исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк обвиняли в манипуляциях потребностями ВСУ. Когда Центр получал грант в 1 млн долларов, она молчала о потребностях армии в деньгах, написал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий.