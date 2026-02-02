Patriot стали лучше работают против баллистики: эксперт о борьбе с ракетами Х-22

Россияне теперь не могут применять тактику маневра двумя ракетами в зоне действия Patriot.

Современные угрозы способствуют постоянному улучшению и обновлению возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом в эфире Radio NV сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Он прокомментировал работу Воздушных сил ВСУ, которым недавно удалось сбить 9 из 12 российских ракет "Х-22/Х-32".

Как отметил офицер резерва, в Украине общий показатель перехвата баллистики фиксируется на уровне 25 процентов. А процент перехвата баллистических или квазибаллистических ракет в зоне работы зенитных ракетных комплексов Patriot фиксируется на уровне 65%.

"Надо заметить, что ракета Х-22 не является баллистической, но на последнем участке захода на цель она движется по баллистической траектории. Она во время подлета набирает высоту, и именно с высоты под углом 30% она заходит на цель. Именно поэтому их нужно перехватывать средствами, которые противодействуют баллистическим ракетам", - отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что США за последние годы активно модернизировали системы Patriot, и обновленные системы отличаются от тех, которые поступали в Украину в начале полномасштабного вторжения. В частности, США вложили значительные средства в модернизацию радаров к Patriot. Теперь эти радары будут видеть вражеские цели с углом не 120 градусов, а 360 градусов – по кругу.

"Это делает невозможными маневры, которые производили россияне за счет двух баллистических ракет, когда одна находилась в зоне ответственности Patriot, а другая совершала маневр сзади. Сейчас ни россиянам, ни любой другой стране не удастся применять такую тактику против Patriot, - добавил Храпчинский.

По его словам, следует говорить о существенном улучшении технологических возможностей. В конце прошлого года прошло обновление пусковых установок, которое позволяет увеличить количество пусков перехватчиков с 4 до 16.

"На самом деле идет активная работа и улучшение систем Patriot для современных угроз", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал, что недавно российские захватчики запустили по Киеву 12 ракет Х-22 и Х-32. Боевая часть каждой из этих ракет - около тонны. Украинским защитникам удалось сбить девять таких ракет. Как подчеркнул Игнат, это беспрецедентный случай, потому что до этого из более чем 400 таких ракет, запущенных за весь период войны, было перехвачено только три такие ракеты.

