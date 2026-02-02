Украинцы купили рекордное количество новых автомобилей: названы самые популярные модели

Самой популярной моделью прошлого месяца стал компактный кроссовер.

В прошлом месяце украинцы купили более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Отмечается, что это самый высокий показатель для января за последние три года.

По сравнению с январем 2025 года спрос на новые автомобили вырос на 19,5%. Самой популярной маркой января стала Toyota, продажи которой были на четверть выше, чем в прошлом году.

Самой популярной моделью прошлого месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом на украинском рынке.

ТОП-10 брендов месяца:

Toyota - 845 авто (+25%); BYD - 548 авто (+117%); Renault - 439 авто (+31%); Škoda - 368 авто (+23%); Volkswagen - 359 авто (+99%); Hyundai - 289 автомобилей (+56%); BMW - 190 автомобилей (-42%); Mazda - 185 автомобилей (+57%); Suzuki - 175 автомобилей (-1%); Nissan - 173 автомобиля (+9%).

Ранее стало известно, что в прошлом году украинцы приобрели почти 97 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. В тройку самых популярных моделей попали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и KIA Niro.

Также напомним, что недавно был обнародован рейтинг самых популярных в Украине бензиновых автомобилей.

Среди новых легковых автомобилей в тройку лидеров вошли Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Если говорить об импортируемых подержанных автомобилях с бензиновыми двигателями, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.

