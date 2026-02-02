Украинцы купили рекордное количество новых автомобилей: названы самые популярные модели

В прошлом месяце украинцы купили более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Отмечается, что это самый высокий показатель для января за последние три года.

По сравнению с январем 2025 года спрос на новые автомобили вырос на 19,5%. Самой популярной маркой января стала Toyota, продажи которой были на четверть выше, чем в прошлом году.

Самой популярной моделью прошлого месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом на украинском рынке.

ТОП-10 брендов месяца:

  1. Toyota - 845 авто (+25%);
  2. BYD - 548 авто (+117%);
  3. Renault - 439 авто (+31%);
  4. Škoda - 368 авто (+23%);
  5. Volkswagen - 359 авто (+99%);
  6. Hyundai - 289 автомобилей (+56%);
  7. BMW - 190 автомобилей (-42%);
  8. Mazda - 185 автомобилей (+57%);
  9. Suzuki - 175 автомобилей (-1%);
  10. Nissan - 173 автомобиля (+9%).

Ранее стало известно, что в прошлом году украинцы приобрели почти 97 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. В тройку самых популярных моделей попали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и KIA Niro.

Среди новых легковых автомобилей в тройку лидеров вошли Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Если говорить об импортируемых подержанных автомобилях с бензиновыми двигателями, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.

