Украинцы купили рекордное количество новых автомобилей: названы самые популярные модели

В прошлом месяце украинцы купили более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".
Отмечается, что это самый высокий показатель для января за последние три года.
По сравнению с январем 2025 года спрос на новые автомобили вырос на 19,5%. Самой популярной маркой января стала Toyota, продажи которой были на четверть выше, чем в прошлом году.
Самой популярной моделью прошлого месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом на украинском рынке.
ТОП-10 брендов месяца:
- Toyota - 845 авто (+25%);
- BYD - 548 авто (+117%);
- Renault - 439 авто (+31%);
- Škoda - 368 авто (+23%);
- Volkswagen - 359 авто (+99%);
- Hyundai - 289 автомобилей (+56%);
- BMW - 190 автомобилей (-42%);
- Mazda - 185 автомобилей (+57%);
- Suzuki - 175 автомобилей (-1%);
- Nissan - 173 автомобиля (+9%).
Авторынок Украины – другие новости
Ранее стало известно, что в прошлом году украинцы приобрели почти 97 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет.
Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. В тройку самых популярных моделей попали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и KIA Niro.
Также напомним, что недавно был обнародован рейтинг самых популярных в Украине бензиновых автомобилей.
Среди новых легковых автомобилей в тройку лидеров вошли Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Если говорить об импортируемых подержанных автомобилях с бензиновыми двигателями, то здесь лидером оказался Volkswagen Golf.