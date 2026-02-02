Соловьев обиделся на Маска и призвал взорвать его спутники ядерным оружием

Призыв прозвучал после сообщений о том, что компания SpaceX начала противодействовать применению Россией "Шахидов" со Starlink.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал Россию нанести удар ядерным оружием по спутникам Илона Маска в космосе, пишет Newsweek.

Эти призывы прозвучали на фоне сообщений о том, что компания SpaceX Маска начала противодействовать применению Россией "Шахидов" на Starlink.

"Я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законной целью... Один взрыв ядерного оружия в космосе, насколько я понимаю, решает эту проблему", – заявил он.

Соловьев добавил, что из-за ядерного удара Россия потеряет и собственные спутники, а затем несколько язвительно заметил, что это не страшно, мол, "мы все равно сильно отстаем" от США.

Использование Starlink россиянами и меры Маска

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Россия уже применяет "Шахеды" со Starlink. По словам специалиста по системам РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, оккупанты нанесли удар такими дронами по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого.

После этого министр обороны Михаил Федоров сообщил, что компания SpaceX начала сотрудничать с Украиной по указанной проблеме. Впоследствии Маск подтвердил, что SpaceX уже противодействует "Шахедам" на Starlink. "Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать еще что-то", - написал он в соцсети.

1 февраля Федоров заявил, что РФ уже не сможет использовать Starlink в Украине, ведь компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи на российских беспилотниках. Он добавил, что вскоре будет внедрено системное решение, которое полностью сделает невозможным использование этой технологии оккупантами.

