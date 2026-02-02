Стрельба в Черкасской области: министра МВД Клименко призывают дать ответы, а не 'стандартную отмазку'

Министр МВД Игорь Клименко должен дать обществу ответы на вопросы о стрельбе в Черкасской области, в результате которой погибли четверо полицейских и ветеран украинско-российской войны Сергей Русинов. Об этом заявил журналист Денис Казанский.

"Военные требуют объективного расследования. Хотелось бы, чтобы министр МВД дал соответствующий комментарий. Не просто стандартную отмазку типа "статус ветерана не является оправданием совершения умышленных убийств", которую уже озвучили в Нацполиции. А конкретный ответ на те вопросы, которые задают местные", – написал он в Facebook.

Среди этих вопросов – "неоднозначные действия" представителей местной власти, которые могли спровоцировать перестрелку и массовую гибель людей. В окружении ветерана заявляли, что за событиями может стоять пророссийский депутат и руководство местной полиции, которое находится с ним в тесных отношениях.

Видео дня

"Ветеран Сергей Русинов, который убил полицейских и погиб, был обвинен в покушении на депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука (у него сгорела машина). Соратники Русинова уверены, что Сторожук сам инсценировал это "покушение" из-за давнего личного конфликта с военным. Пишут, что Виталий Сторожук занимал пророссийскую позицию и посещал в России организованный Кремлем молодежный форум на озере Селигер, где готовили кремлевскую агентуру. И конфликт с Сергеем Русиновым у него был в том числе и на этой почве", – написал Казанский.

Убийство ветерана вызвало протест: 1 февраля военные и знакомые погибшего устроили митинг в Черкассах, во время которого требовали обеспечить справедливое расследование всех обстоятельств, приведших к гибели пяти человек. Непосредственно ответственным за случившееся они назвали начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олега Гудыму и призвали уволить его с должности.

"Сначала казалось, что это печальный инцидент из разряда тех, которые, к сожалению, случаются в воюющих странах. Когда люди с оружием вступают в конфликты друг с другом, последствия бывают иногда и такие. Однако в данном случае ситуация оказалась явно сложнее и требует вмешательства и тщательной проверки на самом высоком уровне", – подчеркнул журналист.

27 января в Черкасской области во время задержания мужчина, которого, по данным Нацполиции, разыскивали по подозрению в совершении убийства, открыл прицельный огонь по правоохранителям. Погибли четверо полицейских, еще один был ранен. При этом спецназовцы ликвидировали и подозреваемого.

Впоследствии глава Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудима уточнил, что стрельбу в Черкасской области по правоохранителям устроил бывший военный. По сообщениям местных жителей, стрелок – Сергей Русинов, он якобы имел личный конфликт с депутатом Корсунского горсовета.