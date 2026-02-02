Стало известно, можно ли включать доплату за генератор в чек: за нарушение грозит штраф

Заведение должно проинформировать клиента о наличии доплаты за генератор до того, как выписывать счет.

Ресторанам и кафе грозят штрафы до 30% от суммы чека, если они включат в счет доплату за работу генератора, не предупредив об этом клиентов заранее. Об этом сообщает ресурс Poster POS со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

"По закону "О защите прав потребителей" бизнес обязан предоставлять полную и понятную информацию об услугах и их цене. Если в чеке появляется отдельная строка "услуга – генератор" без фактического заказа такой услуги, это может считаться навязыванием дополнительной платной услуги или введением потребителя в заблуждение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во избежание нарушения заведение должно заранее предупреждать гостей, что расходы на генератор уже включены в стоимость продукции.

"Ведь в большинстве случаев расходы на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными расходами ресторана и логично включать их в цену продукции, а не добавлять отдельно", - пишет Poster POS.

Если же заведения не будут предупреждать посетителей заранее, им грозит штраф: до 30% стоимости чека, но не менее пяти необлагаемых минимумов, то есть не менее 85 гривен.

Помощь для бизнеса

Со 2 февраля украинские предприниматели могут воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки. Он включает в себя выплаты на приобретение генераторов и других средств питания, а также нулевые кредиты на энергооборудование.

Ранее стало известно, что Кабмин вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. ФЛП 2-3 групп, работающие в социально важных сферах, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн на приобретение и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату услуг электроэнергии.

Предприятия, которые соответствуют критериям программы 5-7-9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

