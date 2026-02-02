Появились скандальные аудиозаписи Джексона о детях - одновременно вышел трейлер фильма 'Майкл'

Премьера фильма запланирована на 24 апреля 2026 года.

Студия Lionsgate представила полный трейлер биографического фильма "Майкл", посвященного жизни и карьере американского певца и танцора Майкла Джексона.

Фильм рассказывает историю жизни легендарного артиста за сценой, прослеживая его путь от открытия уникального таланта до превращения в одного из самых влиятельных исполнителей в истории музыки. Особое внимание лента уделяет ранней сольной карьере и знаковым выступлениям певца.

Главную роль в фильме исполнил племянник музыканта Джаафар Джексон. Режиссером байопика стал Антуан Фукуа. Также в ленте снялись Майлз Теллер (адвокат и советник Джексона Джон Бранка), Колман Доминго (отец артиста Джо Джексон), Ниа Лонг (мать Кэтрин Джексон), Джессика Сула (Ла Тойя Джексон), Ларенз Тейт (основатель Motown Берри Горди), Лора Гарриер (музыкальный продюсер Сюзанна де Пасс), Кэт Грэм (Дайана Росс) и Джулиано Вальди.

Пока неизвестно, будет ли фильм затрагивать спорные и скандальные эпизоды из позднего периода жизни Джексона.

Отметим, что трейлер представили на фоне выхода документального сериала "Michael Jackson: The Trial" о знаменитом судебном процессе против Майкла Джексона. Шоу стартует в Британии в среду, 4 февраля.

Как пишет The Guardian, в сериале представят новые, ранее неизвестные аудиозаписи, на которых Майкл Джексон рассказывает, что дети влюблялись в его личность и хотели обнимать его, что иногда приводило к неприятностям:

"Дети просто влюбляются в мою личность - иногда это создает мне проблемы... Если бы ты сейчас сказал мне: "Майкл, ты никогда больше не увидишь ни одного ребенка"... я бы покончил с собой".

Напомним, Майкл Джексон был одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки. Он начал карьеру в детстве в составе группы The Jackson 5, а затем построил рекордную сольную карьеру с альбомами Thriller, Bad и Dangerous. Джексон прославился инновационными клипами, уникальным стилем танца и глобальным культурным влиянием.

