Самый короткий в мире тест на IQ: эти 3 вопроса загоняют людей в тупик

Большинство людей ошибается по крайней мере в одной из трех задач, доверяя интуиции вместо аналитического мышления.

В сети снова набирает популярность так называемый самый короткий в мире тест на IQ, который состоит всего из трех вопросов, однако правильно ответить на все из них способны единицы, пишет IFLScience.

Речь идет о тесте когнитивной рефлексии (CRT), разработанном в 2005 году профессором Йельского университета Шейном Фредериком. Целью теста является проверка не столько математических способностей, сколько умения человека подавлять интуитивный, но ошибочный ответ и переходить к аналитическому мышлению.

Тест состоит из трех простых на первый взгляд заданий:

1. Бита и мяч стоят вместе 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?

2. Если 5 машин за 5 минут изготавливают 5 изделий, сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

3. В озере растет кувшинка, которая ежедневно удваивается в размере. Если она полностью покрывает озеро за 48 дней, за сколько дней она покроет половину озера?

Несмотря на простоту формулировок, именно эти вопросы вводят большинство людей в заблуждение: первый ответ, который приходит в голову, обычно является неправильным.

Вот правильные ответы на три вопроса теста когнитивной рефлексии (CRT):

5 центов - мяч стоит 0,05 $, тогда бита - 1,05 $. Вместе это 1,10 $, хотя интуитивный (и ошибочный) ответ для большинства - 10 центов.

5 минут - каждая машина производит одно изделие за 5 минут. Если машин 100, все они работают параллельно, поэтому время не меняется.

47 дней - если кувшинки удваиваются каждый день и полностью покрывают озеро на 48-й день, то за день до этого - на 47-й - они покрывали ровно половину озера.

Идеальный результат – 3 из 3. И это сложнее, чем кажется: большинство людей ошибается хотя бы в одном вопросе, полагаясь на интуицию вместо логики. Исследование Фредерика показало, что среди 3428 участников значительная часть выбирала интуитивные, но ошибочные варианты. В частности, те, кто отвечал "10 центов" в первом вопросе, оказывались менее склонными к взвешенным решениям.

Даже среди студентов ведущих университетов мира идеальный результат является редкостью: только 20% в Гарварде, 26% в Принстоне и 48% в MIT правильно ответили на все три вопроса.

