ВСУ пока не устанавливают терминалы Starlink массово, - эксперт

Эксперт рассказал, что терминалы преимущественно используются стационарно или операторами FPV-дронов на позициях, опорных и наблюдательных пунктах.

Вооруженные силы Украины пока не устанавливают терминалы Starlink массово. Об этом рассказал соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "КИЕВ24".

"У нас их не так много, у нас намного меньшие мощности, они преимущественно используются стационарно или операторами FPV-дронов на позициях, опорных и наблюдательных пунктах", - сказал он.

Он отметил, что в будущем украинских пользователей должны переподключить по алгоритму, который согласуют SpaceX и Минобороны Украины. Эксперт подчеркнул, что так россияне не получат доступ к Starlink.

Видео дня

Россия уже не сможет использовать Starlink в Украине - что известно

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских дронах. По его словам, в скором времени будет внедрено системное решение, которое полностью исключит использование этой технологии Россией.

Федоров заверил, что первые шаги, которые Украина сделала совместно с Starlink, уже "дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами".

Вас также могут заинтересовать новости: