Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Овнам - агрессия, Рыбам - страхи и фантазии

На этой неделе важно внимательнее посмотреть на свои привычки, реакции и способ взаимодействия с людьми. Обстоятельства выявят слабые места, но в то же время дадут шанс скорректировать курс. Прогноз показывает, на что стоит обратить внимание каждому знаку, чтобы пройти неделю осознанно и без лишних потерь. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

Овен

Вы привыкли пробивать стены головой, но сейчас это признак глупости, а не силы. Ваша агрессия - это защита от собственной уязвимости, которую вы боитесь показать. Вы уничтожаете тех, кто не успевает за вашим темпом, и скоро останетесь на выжженной земле. Научитесь тормозить, иначе жизнь остановит вас аварией.

Телец

Ваша привычка терпеть до последнего – это не героизм, это мазохизм. Вы носите неудобную обувь и живете с неудобными людьми, потому что "так надо" и страшно что-то менять. Изменения пугают вас до смерти, но стагнация убивает медленнее и мучительнее. Сделайте шаг в неизвестность, потому что ваше "стабильное" болото уже затягивает.

Близнецы

Вы разбрасываетесь словами и обещаниями, как фантиками, обесценивая собственную репутацию. Ваша многозадачность – это миф, на самом деле вы просто ничего не доводите до конца качественно. Люди видят вашу поверхностность и перестают доверять вам важные дела. Сконцентрируйтесь на одном, иначе так и останетесь вечным "перспективным" новичком.

Рак

Вы сделали из своего дома крепость, но замуровали вход и выход. Ваша гиперопека душит близких, они мечтают о глотке свободы от вашей "любви". Вы обижаетесь на правду, предпочитая сладкую ложь и иллюзии. Выйдите на свет, даже если он режет глаза – в темноте растут только грибы и страхи.

Лев

Вы так боитесь старости и забвения, что готовы на все ради минутного внимания. Ваша щедрость часто имеет двойное дно – вы бессознательно покупаете лояльность. Но купленных друзей не интересует ваша душа, только ваш ресурс. Перестаньте инвестировать во внешний блеск, фасад уже трещит, займитесь фундаментом.

Дева

Вы видите мир как набор ошибок, которые нужно исправить, и это делает вас невыносимым. Ваш синдром отличница отравляет жизнь окружающим – никто не может соответствовать вашим завышенным стандартам. Вы критикуете себя за каждую мелочь, загоняя в невроз. Позвольте себе быть несовершенным, мир от этого не развалится.

Весы

Ваша неспособность принять решение – это способ переложить ответственность на других. Вы ждете, пока обстоятельства решат за вас, но обычно они решают против вас. Ваше желание быть хорошим для всех приводит к тому, что вы становитесь никем для себя. Имейте смелость выбрать свой путь, даже если он кому-то не понравится.

Скорпион

Вы манипулируете людьми, проверяя их на верность, но сами не готовы открыться. Ваша подозрительность – это проекция собственных темных желаний на партнера. Вы разрушаете отношения на пике, потому что подсознательно не верите, что счастье может быть долгим. Перестаньте искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

Стрелец

Вы убегаете от рутины в новые идеи, оставляя за собой хаос и незавершенные дела. Ваша "философия" часто оправдывает обычную лень и безответственность. Вы смотрите далеко вперед, но не видите, что творится у вас под носом. Научитесь мыть посуду и платить счета вовремя – это тоже духовная практика.

Козерог

Вы построили карьеру, но потеряли вкус к жизни. Ваша серьезность делает вас старым душой, вы забыли, как это – смеяться без причины. Вы требуете от людей результатов, игнорируя их живые чувства. Помните, что трудоголизм не заменит любви, а на вершине бывает очень холодно. Живите сейчас.

Водолей

Ваша любовь к свободе часто выглядит как банальное равнодушие к близким. Вы готовы спасать мир, но забываете позвонить родным, которые нуждаются во внимании. Ваши идеи оторваны от реальности, вы строите воздушные замки, в которых невозможно жить. Спуститесь на землю, здесь тоже нужна ваша реальная помощь.

Рыбы

Вы прячете голову в песок при первых трудностях, надеясь, что все решится само собой. Ваша позиция жертвы удобна, но она лишает вас силы влиять на свою жизнь. Вы путаете интуицию с собственными страхами и фантазиями. Пора брать ответственность за себя, волшебник в голубом вертолете не прилетит.

