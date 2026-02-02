'Перестаньте ныть': отставной генерал США жестко обратился к Европе

По мнению Ходжеса, Россия хочет, чтобы Европа прекратила оказывать поддержку Украине.

Россия находится в состоянии войны с Европой. Такое заявление сделал бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.

"Россия абсолютно находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", – заявил он на конференции в норвежском Осло, пишет The Guardian.

По словам Ходжеса, описывать действия России как "гибридную войну" является обманчивым. Такое описание не отражает масштабов враждебных действий со стороны Москвы.

По мнению отставного генерала, Россия хочет, чтобы Европа прекратила оказывать поддержку Украине.

"Пока мы не сможем наказать россиян за то, что они делают, это будет продолжаться каждый день", – считает Ходжес.

Он отметил, что Европа должна сосредоточиться на поддержке Украины и укреплении ее оборонных возможностей. Ходжес убежден, что Европа вполне способна защитить себя:

"Пожалуйста, перестаньте ныть. Почему так много жалоб на то, что, если США уйдут, то что мы будем делать? Пожалуйста, противостойте моему президенту (Дональду Трампу, – ред.). Заставьте нас нести ответственность. Заставьте нас выполнять наши обещания".

Война в Украине и мир: другие новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет присутствовать на следующей встрече между представителями Украины и агрессора России, которая состоится в Абу-Даби. Сообщается, что перед этим он совершит визит в Израиль.

Между тем министр иностранных дел Эстонии предупредил, что Россия может использовать любое прекращение огня в Украине, чтобы переориентировать свою агрессию на Европу. Он призвал страны ЕС ввести полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат, участвовавших в войне против Украины.

