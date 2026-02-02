Энергетическая поддержка для бизнеса: ФЛП уже могут подавать заявки на помощь от государства

Единовременная финансовая помощь составит от 7 500 до 15 000 грн в зависимости от количества работников.

С сегодняшнего дня, 2 февраля, украинские предприниматели могут воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки. Он включает в себя выплаты на приобретение генераторов и других средств питания, а также нулевые кредиты на энергооборудование, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Чтобы частично компенсировать расходы и продолжать работать в сложных энергетических условиях, малый и средний бизнес, работающий в социально важных сферах – аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой необходимости, уже может подавать заявки на государственную поддержку", – отметила она.

Так, ФЛП 2–3 групп, имеющие как минимум одного наемного работника, могут получить единовременную безвозвратную финансовую помощь от 7 500 до 15 000 грн – в зависимости от количества работников.

На что можно потратить средства:

приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

топливо для генераторов;

оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Программа работает по принципу грантов "Власна справа". Подать заявку можно онлайн через портал Дія – в категории "Предпринимательство", на странице услуги "Помощь ФЛП на энергоустойчивость".

"Данные проверяются автоматически, средства зачисляются на Дія.Картку через пять банков, которые присоединились к программе: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-банк и monobank", – сообщила премьер.

Другой вид помощи – энергокредит под 0% на энергооборудование. Микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредит предоставляется на срок до 3 лет. Средства можно направить на генерационное оборудование – когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

"Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы "Доступные кредиты 5–7–9", подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка. Прием заявок уже начали 17 банков-партнеров, другие банки присоединятся к программе в ближайшее время", – написала Свириденко.

