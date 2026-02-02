'Войну нужно заканчивать': Зеленский заявил о готовности Украины к решительным шагам к миру

Президент Украины напомнил, что документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами уже полностью подготовлен.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что достичь достойного и длительного мира реально. Украина готова к соответствующим шагам.

Как отметил Зеленский в Telegram, сегодня на совещании – перед новым раундом трехсторонних встреч – были почти все участники переговорной команды, а именно: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. "Согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи", – отметил президент.

Он добавил, что украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной.

Гарантии безопасности и деэскалация

"Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам о восстановлении и экономическом развитии", – подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, в Украине рассчитывают и на то, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем в мире, кто помогает", – заявил Зеленский.

Переговоры с Россией – что известно

Как сообщал УНИАН, на этой неделе, 4-5 февраля, в Абу-Даби состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. К этим переговорам от США должен присоединиться спецпосланник президента США Стив Виткофф.

После переговоров, которые состоялись в ОАЭ 23-24 января, ведущие западные СМИ писали, что вопрос будущего Донбасса остается нерешенным. США готовы предоставить гарантии безопасности Украине только после подписания мирного соглашения с Россией. При этом в Соединенных Штатах отстаивают позицию, что Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать силой.

