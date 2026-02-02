Православный праздник сегодня в народе называют Починки.

3 февраля по новому стилю православные в Украине чтят память праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. В эту дату церковь напоминает о важности терпения и духовной стойкости. О традициях, приметах и запретах дня, а также й даты, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому церковному календарю - в материале ниже.

Какой сегодня праздник церковный в Украине

3 февраля православные вспоминают праведного Симеона Богоприимца и пророчицу Анну, о которых написано в Библии, в эпизоде Сретения Господня ( в староцерковном календаре день их памяти будет 16 февраля).

Согласно Евангелию, когда Мария с Иосифом принесли младенца Иисуса на сороковой день после его рождения в храм, то там ни встретили старца Симеона и вдову Анну. Симеон взял младенца на руки, а Анна стала свидетельницей этого события.

О Симеоне известно немного - согласно преданию, он прожил аж 360 лет, переводил Священное Писание с еврейского на греческий язык. В Книге пророка Исаии он прочитал пророчество: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына" и хотел исправить "дева" на "жена", но ангел удержал его руку - он пообещал, что Симеон будет жить до тех пор, пока на собственные глаза не увидит исполнение пророчества.

Анна, пророчица, была благочестивой вдовой, ей на момент встречи с Иисусом было 84 года. После Сретения она стала рассказывать людям о пришествии Мессии на землю.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

пророка Азарию;

мучеников Папию, Диодора, Клавдиана;

мучеников Адриана, Еввула;

мученика Власия Кесарийского;

святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского;

равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

Также сегодня вспоминают обретение мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, и отмечают день интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Эпифания.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю 3 февраля православные чтят память преподобного Максима Исповедника - ранее мы рассказывали подробно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, запреты и обряды этого дня.

Что просят в молитвах этого дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

В православный праздник 3 февраля обращаются с молитвами к святым Симеону Богоприимцу и пророчице Анне - у них просят здоровья для детей. Святой Симеон также считается покровителем младенцев.

В народном календаре этот день называют Починками - он связан с трудом и подготовкой к весне. В старину в это время уже начинали чинить сельскохозяйственный инвентарь и готовиться к пахоте - считается, чем раньше начнешь подготовку к сезону, тем успешнее он будет.

На обед сегодня по обычаю готовят старинное казацкое блюдо - саламату, кисельную кашу из пшенной, гречневой или ржаной муки, заправленную маслом, салом, чесноком или травами.

День благоприятен для домашних покупок - даже маленькое приобретение сегодня символически принесет в дом счастье.

В православный праздник Симеона Богоприимца и пророчицы Анны церковь не одобряет зло, сквернословие, ссоры, лень, зависть, жадность. Не следует отказывать в помощи другим людям, нельзя отчаиваться - это считается грехом.

По народным приметам сегодня не стоит брать деньги в долг и носить черное - и то, и другое сулит неприятности.

Приметы на 16 февраля - что обещает погода

В этот день наблюдают за погодой, чтобы узнать, каким будет лето и предстоящая весна:

снег пошел - лето будет холодным и дождливым;

лес шумит - к затяжным морозам;

иней ночью на деревьях - ожидается похолодание;

кошка скребет пол - жди метель.

Самой заметной приметой считают громкое чириканье воробьев - значит, весна совсем скоро.

