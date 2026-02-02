Евросоюз увеличил импорт 'голубого топлива' из России

В январе страны-члены блока получили 1,73 миллиарда кубометров российского газа.

Российский газовый монополист "Газпром" в январе увеличил экспорт природного газа в Европейский Союз, сообщает Reuters со ссылкой на данные европейской сети операторов газотранспортных систем Entsog.

По подсчетам издания, в течение первого месяца нового года среднесуточные поставки российского природного газа в Европу через подводный газопровод "Турецкий поток" выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 50,6 млн куб. м в сутки в январе 2025 года до 55,8 млн кубометров в январе 2026 года.

В целом, в первый месяц 2026 года общий объем поставок российского газа в Европу через "Турецкий поток" составил 1,73 млрд кубометров, что на 160 миллионов кубометров больше, чем в январе 2025 года.

Видео дня

Reuters напоминает, что "Турецкий поток" остался единственным маршрутом поставки российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, которое истекло в январе 2025 года.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

26 января Европейский Совет принял решение о постепенном окончательном запрете импорта российского газа. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

По итогам 2025 года экспорт российского газа в ЕС обновил 50-летний минимум.

Не все члены блока готовы отказаться от российского "голубого топлива". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава намерена обжаловать решение Евросоюза о прекращении импорта российского газа. По его словам, иск аналогичного содержания планирует подать и Венгрия.

Вас также могут заинтересовать новости: