Украинские военные впервые уничтожили вражеский 'Солнцепек' на территории самой РФ

Один из самых жестоких образцов российского вооружения полностью уничтожен.

Силы обороны Украины смогли уничтожить тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на российской территории – впервые за все время войны.

Об этом говорится в сообщении батальона беспилотных систем "Булава" 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Telegram. На обнародованном видео можно увидеть, как FPV-дроны четыре раза поразили цель и после этого взорвался боекомплект.

"Впервые российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожена непосредственно на территории РФ - в Белгородской области", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что бойцы батальона провели уникальную операцию. Украинские защитники называют уничтожение этой системы на российской территории "историческим ударом", ведь война "возвращается туда, откуда ее принесли".

Стоимость машины "Солнцепек", стоящей на вооружении оккупантов, достигает 10 миллионов долларов.

"ТОС-1А - один из самых жестоких образцов российского вооружения. Система, созданная для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" удалось уничтожить защитникам из Национальной гвардии Украины.

Российские захватчики, вероятно, потеряли почти все боевые машины огнеметчиков БМО-Т во время полномасштабной войны против Украины. Эти машины считаются одними из самых редких и в то же время наиболее защищенных боевых машин в российской номенклатуре вооружения.

