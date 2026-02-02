В Украине стремительно дорожает ходовой овощ: сколько стоит килограмм сейчас

Недостаточное предложение на рынке стимулирует дальнейший рост стоимости овоща.

Цены в Украине на томаты за неделю выросли минимум на 15%. Сейчас овощами торгуют в диапазоне 110-130 грн/кг, тогда как предыдущая цена колебалась в пределах 90-110 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что стоимость томатов повышается третью неделю подряд, но в начале это повышение было незначительным. Причиной дороговизны стало сокращение предложения овощей на внутреннем рынке, что было спровоцировано недостаточными объемами поставок из Турции.

Между тем в самой стране-производителе растут цены на тепличные овощи, что связано с сезонным фактором. Поэтому продавцы, при условии сохранения стабильного спроса в Украине, с чистой совестью повысили цены на томаты.

Как следствие, тепличные помидоры в Украине уже стоят в среднем на 27% дороже, чем год назад. В целом рынок ждет нормализации турецких поставок, чтобы успокоить цены.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Томат весовой в Varus стоит 152,9 гривни за килограмм.

В Сильпо томат украинский можно найти по цене 99 грн/кг.

В АТБ турецкие тепличные помидоры отпускают по 149,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Кроме томатов, в Украине за неделю умеренно подорожали некоторые из овощей борщевого набора. Подорожание овощей в январе-феврале в целом было прогнозируемым и связано с недостаточным количеством оборудованных хранилищ у фермеров для их хранения.

По прогнозам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, овощи и дальше будут расти в цене, пока в конце весны не появится первый урожай с открытого грунта.

