Время прощаться: 8 зимних трендов, которые стоит оставить в прошлом

Обновление гардероба поможет выглядеть современно даже в холодное время года.

Каждая зима приносит с собой волну свежих модных тенденций и вдохновляет на обновление гардероба, однако вместе с новинками оказывается, что некоторые стили постепенно теряют актуальность.

Real Simple называет восемь зимних стилей, которые в 2026 году уже не соответствуют современным тенденциям. В то же время издание предлагает актуальные и универсальные альтернативы, способные освежить образ и сделать зимний гардероб более стильным, практичным и современным:

Обувь . Забудьте о массивных ботинках на каждый день, выбрав вместо них изящные кроссовки, которые легко сочетаются с любым образом и придают современности даже самому простому аутфиту. Вязаные вещи . Ограничения одной тканью ушли в прошлое. Классические вязаные вещи можно освежить, добавляя фактурные элементы, например стильный шарф из искусственного меха. Текстуры . Самое время экспериментировать с сочетанием разных фактур и составлять продуманный образ, поэтому не забывайте о наслоениях. Издание советует отказаться от "плоских" текстур. Силуэты . Полностью приталенные вещи тоже уступают место объемным моделям. Узкие брюки или джинсы можно сочетать с объемными свитерами, добавив просторную сумку через плечо. Цвета . Зимний гардероб не ограничивается черным и нейтральными оттенками. Насыщенные цвета, например красная туника или голубой свитер, могут освежить образ и подчеркнуть ваш стиль. Джинсы . Пора оставить поношенные и потертые модели. Лучше выбирать темные и насыщенные оттенки, которые выглядят более элегантно и легко сочетаются с другими вещами. Украшения . Нежные украшения уходят в прошлое, ведь сезон 2026 года диктует максималистские аксессуары. Присмотритесь к массивным браслетам и более смелым украшениям. Юбки . Мини уже не в моде. Сейчас доминируют миди и макси, одинаково удобные и стильные для зимних погодных условий. Кроме того, они хорошо смотрятся с теплыми колготками или леггинсами.

Ранее модные обозреватели обратили внимание на новый тренд 2026 года, связанный с модным цветом обуви.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: