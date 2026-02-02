В Германии раскрыли сеть, которая поставила ВПК России товаров на 30 миллионов евро

Сообщается, что подозреваемые являются гражданами Германии, Украины и России.

В Германии раскрыли сеть компаний, которые вопреки санкциям обеспечивали товарами российский оборонно-промышленный комплекс. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что пятеро человек подозреваются в экспорте товаров на сумму не менее 30 миллионов евро (36 миллионов долларов) в Россию с нарушением санкций ЕС.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, в общей сложности было осуществлено 16 000 поставок для не менее 24 российских оборонных компаний. Вероятно, процесс закупок координировался при участии российских государственных органов.

Видео дня

Задержания фигурантов произошли в северном немецком портовом городе Любек и в Лауэнбурге недалеко от Гамбурга.

"Арестованные подозреваются в принадлежности к преступной организации и совершении коммерческих и связанных с бандитизмом нарушений Закона о внешней торговле и платежах", – говорится в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.

По данным Deutsche Welle, речь идет о гражданах ФРГ Борисе М. (Boris M.) и Ойгене Р. (Eugen R.), гражданине России и Германии Никите С. (Nikita S.), а также гражданине Украины и Германии Артеме И. (Artem I.). По этому же делу был предварительно задержан гражданин России и Германии Даниэль А. (Daniel A.).

Известно, что Никита С. является управляющим и единоличным владельцем торгового предприятия в Любеке. Оно использовалось им и другими фигурантами дела для тайной закупки товаров для российской промышленности и их экспорта в Россию в нарушение санкций ЕС.

Для прикрытия противозаконной деятельности действовали по меньшей мере одна подставная фирма в Любеке, а также фиктивные предприятия-закупщики в Евросоюзе и за его пределами.

Отмечается, что в расследовании участвовала Федеральная разведслужба Германии (BND). 3 февраля обвиняемые должны предстать перед следственным судьей Федеральной судебной палаты.

Сейчас правоохранители проводят обыски на объектах во Франкфурте, Нюрнберге и на севере Германии, разыскивая еще пятерых подозреваемых, которые остаются на свободе.

Как Россия обходит санкции Запада

По словам специалистов, Россия, вероятно, продолжает получать необходимые западные компоненты для производства ракет, которыми обстреливает Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что "Орешник", которым так хвастается кремлевский диктатор Путин, производится российскими компаниями с использованием передового западного производственного оборудования.

Большую помощь российской обороне оказывает Китай.

Как недавно стало известно, и Россия, и Украина активно увеличивают свои возможности в производстве дронов, преимущественно применяя китайские комплектующие, которые в три раза дешевле западных аналогов.

Вас также могут заинтересовать новости: