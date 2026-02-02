Появился первый трейлер анимационного спин-оффа 'Очень странных дел' (видео)

Детям снова придется столкнуться с опасностью.

Netflix объявил дату премьеры и показал первый тизер будущего анимационного сериала "Stranger Things: Tales From '85".

Как пишет Tudum, проект создают шоураннер Эрик Роблс и соавторы оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы. Сериал будет следить за приключениями Одиннадцати, Майка, Уилла, Дастина, Лукаса и Макс зимой 1985 года. Также зрители снова встретят Джима Хоппера, Стива Харрингтона и Нэнси Уилер.

"Что-то из "Потустороннего мира", видимо, выжило...", - говорится в синопсисе.

Видео дня

В начале видео можно увидеть, как герои возвращаются к привычной жизни, однако вскоре становится понятно, что под толщей льда пробуждается что-то ужасное. Новый ролик также демонстрирует необычных существ, блуждающих по городку.

"Это как сочетание науки лаборатории Хокинса и материи из другого мира. Когда вы объединяете их, то получаете таких существ, которые существуют в нашем мире", - пояснил Роблес.

"Stranger Things: Tales From '85" стартует 23 апреля на Netflix.

Напомним, ранее братья Дафферы объяснили финал последнего сезона сериала "Очень странные дела", а также прокомментировали популярные фанатские теории о судьбе главных героев шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: