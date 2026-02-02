'Оккупация - это не о мире': экс-посол резко отреагировал на идею сдачи Донбасса Украиной

Он отметил, что оккупация территорий никогда не приводила к миру.

Единственный путь к миру – это полная деоккупация украинских территорий от российских захватчиков, а не поощрение агрессоров к новым территориальным претензиям. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в Facebook.

В частности, он отреагировал на заявления российского агрессора о том, что якобы "вывод войск из Донбасса – это путь к миру".

"И этот нарратив так или иначе обсуждается, включая дипломатический трек. Даже в Украине соцопросы проводятся с таким вопросом! Причем нет даже ясности, о чем речь, о Донбассе, о Донецкой области, о части Донецкой области", – отметил Чалый.

В то же время, как обращает внимание бывший посол, "все как будто забыли, что слово оккупация - это не о мире".

"Это - из словаря войны! Только деоккупация даст долгосрочный мир", - подчеркнул Чалый.

В этой связи, как подчеркнул экс-посол, никаких "сложных вопросов" нет.

"Есть сложная ситуация на сегодняшний день в российско-украинской войне и желание других стран избежать российской агрессии. История уже показала - это тщетные мечты", - добавил Чалый.

Как констатирует дипломат, вывод войск агрессора с территории независимой и суверенной страны - именно это путь к миру.

"Да, сейчас это кажется невозможным. Как еще вчера невозможной считалась российская оккупация территории Украины. Как сегодня некоторые в Европе считают невозможным российскую атаку на страны ЕС или НАТО. Но рано или поздно враг будет вынужден остановиться - бюджет войны не безграничен. Конечно, у Украины также возможности не безграничны. Она нуждается в солидарности и партнерстве для масштабирования помощи. Гораздо дешевле это сделать сейчас, чем вкладывать триллионы потом", - подчеркнул Чалый.

В заключение он подчеркнул, что единственный верный путь к миру - не поощрение агрессора к дальнейшим территориальным претензиям, а деоккупация Украины.

Территориальный вопрос - важные новости

Как сообщал УНИАН, согласно социологическим опросам, 52% украинцев считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности США и Европы.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что территориальные и политические требования России не ограничиваются только Донецкой и Луганской областями. Россия имеет гораздо более широкие территориальные амбиции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

