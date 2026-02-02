В России за взятки задержали разработчиков бункера, спасающего от ядерного удара

По обвинению, двум ученым грозит до 15 лет лишения свободы.

В России задержали двух ученых, разработавших бронированную капсулу для спасения от удара ядерной бомбы.

Как сообщила Deutsche Welle, Следственный комитет РФ задержал двух научных сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ЦОНС) – это главная научная организация российского МЧС. Их обвиняют в получении взяток. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанные – руководитель Центра Николай Посохов, который непосредственно руководил разработкой мобильного укрытия "Куб-М", и его заместитель Игорь Сосунов. Обоих обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах. Одного из них, а именно Посохова, отправляют под домашний арест, а другого содержат под стражей.

Разработка мобильных бункеров, как ранее рассказывал журналистам сам Посохов, стартовала по заказу российского МЧС еще в 2015 году. Их серийное производство началось осенью 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. Укрытие "Куб-М" рассчитано на 54 человека, но их можно соединять между собой. По словам разработчиков, люди могут находиться в бункерах до 48 часов, там есть запасы еды и воды, автономные коммуникации и вентиляция.

Также "Каба-М" конструкция позволяет осуществлять перевозку автомобильным или железнодорожным транспортом. При этом именно мобильность разработчики называли главным преимуществом бункера.

Разработчики утверждали, что бункер обеспечивает три уровня защиты: от фугасного действия обычного оружия, от радиоактивного излучения, а также от воздействия ядерного, химического и биологического оружия.

В своих интервью Посохов заявлял, что в максимальной комплектации сооружение способно выдержать не только последствия ядерного взрыва, но и прямое попадание современных высокоточных ракет, в частности из РСЗО HIMARS.

Аресты военных чиновников в России

Напомним, что после отставки бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу в ведомстве продолжаются "чистки". Там увольняют и арестовывают приближенных к Шойгу генералов. В частности, за хищение арестовали бывшего начальника лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майора Константина Кувшинова. Следствие подозревает его в хищении средств на закупку медицинского оборудования.

